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Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada

Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada

14:4023/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni merkez alan soruşturma süreci, terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama ve sıcak dış politika başlıkları ele alınacak. Ayrıca CHP'li özgür Özel'in 'sokağa çıkın' çağrısı kabinede hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

Kabine iki haftalık aranın ardından yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

İBB'deki soruşturma süreci

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla aralarında olduğu 106 kişilik yolsuzluk ve terör soruşturmasında adli süreç yakından takip ediliyor.


Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı sürecine işaret etmişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısına sert tepki göstererek, provokasyonlara karşı uyarıda bulunmuştu.


Konu kabinede hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

'Terörsüz Türkiye' ve dış politika

Kabinede “Terörsüz Türkiye” konusu da masaya yatırılacak. 27 Şubattaki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'ya çevrilmiş, örgüt ise ateşkes kararını aldığını açıklamış ancak beklenen silahları bırakma açıklamasını yapmamıştı.


Gözler örgütün kendini lağvedeceği kongre ilanına çevrilirken gelinen aşama da kabinede değerlendirilecek.

Gündemde Suriye de var

Kabinede Suriye gündemi de yer bulacak. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Bakanların 13 Marttaki Şam ziyaretinin yansımaları,


Terör örgütü PKK/YPG'nin mevcut durumu, ABD’den gelen Suriye mesajları kabinede değerlendirilecek.


İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozarak yeniden saldırmaya başlaması sonrasında derinleşen insani krizde kabinede ele alınacak.



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