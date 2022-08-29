Kaçak göçmenler için sahte evrak hazırlayan yabancı uyruklu mühendis ve üç kişi gözaltına alındı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, turizm danışmanlık şirketlerine yönelik yapılan denetimlerde, evraklarının sahte olduğu anlaşılan bir şirkete yönelik operasyon

düzenlendi. Şirket çalışanlarını takibe alan polis, yaklaşık üç ay süren çalışmalar sonunda, evrakların yabancı uyruklu dört kişi tarafından hazırlandığını belirledi. Şüphelilerin sahte evrak hazırlamak için kullandıkları iki ev ve bir de iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin suç oluşumunun başında Filistin uyruklu mühendis Wahid Kadooura olduğu, daha önce de evrakta sahtecilik suçundan cezaevine girdiği anlaşıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 26 pasaport, 28 pasaport yaprağı, 38 kimlik kartı, 10 farklı ülkeye ait sürücü belgesi, 22 kira sözleşmesi, 13 ikamet tezkeresi başvuru formu, iki tapu senedi, iki geçici koruma belgesi, üç basım makinesi, iki kart kesim makinesi, bir lamisyon makinesi, üç boyutlu lazer yazıcı, para kontrol cihazı, mor ışık cihazı, cilt kaplama makinesi, beş vize mührü, çok sayfa hologram ve selefon ele geçirildi.

REKLAM

Şüphelilerin hazırladıkları evrakların, ülkeye izinsiz giriş yapan yabancı uyrukluların sınır dışı edilmemek ya da bazı terör bağlantılı kişilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen Wahid Kadooura tutuklanırken, üç şüphelinin sınır dışı edilmesi için çalışmalar başladı.

GÜNDEM TEM'de kamyonet bozuldu: Kaçak göçmenler koşarak kaçtı