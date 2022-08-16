Kadıköy Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi Türk bayrağına hakaretten yargılanacak

CHP'li Kadıköy Belediyesi bünyesindeki Kadıköy Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Semra Çelebi, yaklaşık 2 yıl önce sosyal medya hesabından bir tweet paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Türk bayrağına hakaret ettiği gerekçesiyle Çelebi'ye tepki yağdırdı.

Paylaşımda "Bayrakları bayrak yapan velev ki ib*elerdir" ifadesini kullanan gazeteciye tepki gösteren kullanıcılar arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda avukat Aydoğan Ahıakın da vardı. Avukat Ahıakın'ın savcılığa Çelebi hakkında Türk Bayrağına hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu: LGBT’ye evlilik vaadi mi?

"LGBT'YE DESTEK VERMEK İSTEDİM"

Soruşturma kapsamında ifade veren Semra Çelebi, "Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen onur yürüyüşünde çektiğim LGBT simgesi olan gökkuşağı bayrağı fotoğrafını paylaşıp aşağılanan kesime destek vermek istedim. Paylaşımında Türk bayrağı değil, gökkuşağı bayrağı vardı" ifadelerini kullandı.

REKLAM

HAKİMLİK KUVVETLİ ŞÜPHE GÖRDÜ

Savcılık, suça konu yazıyla paylaşılan görsel ve şüpheli ifadesi değerlendirildiğinde Türk bayrağına ilişkin kasti hakaret edildiğine ilişkin yeteri şüphe bulunmadığını belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi. Ardından dosyayı değerlendiren İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği ise şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe olduğunu belirterek savcılığın takipsizlik kararını kaldırıp dava açılmasına yönelik karar verdi.

GÜNDEM CHP’den ‘LGBT’ butonu: Bayraklı Belediyesi'nden üçüncü cinsiyet dayatması

TÜRK MİLLETİNİN BAYRAK SEVGİSİNE TAHRİK İHTİMALİ

Hakimlik kararında, şüphelinin LGBT'ye destek vermek istiyorsa Türk bayrağı için yazıldığı herkesçe bilinen ve dağda, taşta, şehitliklerde ve birçok yerde yazılı şiirdeki mısralar üzerinden değil savunduğu görüşün sözleri ve argümanları üzerinden paylaşım yapması gerektiğini vurguladı.

Şüphelinin kendi görüşünü desteklediği görüntünün altında Türk bayrağını ve Türk bayrağını kutsal bilen Türk milletinin bayrak sevgisini tahrik ederek hakaret etmiş olabilme ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

GÜNDEM Bakan Soylu'dan CHP'nin LGBT söylemlerine tepki: Tövbe ya Rabbi estağfirullah

Semra Çelebi

İRONİYLE KARIŞIK HAKARET ŞÜPHESİ

Şüphelinin, kendince benzetme yaptığı şiirde esasında Türk bayrağının ve şehitlerin yüceltildiğini belirten Hakimlik, şüphelinin paylaşımında ise 'şehit' kelimesi yerine 'ib*e' kelimesini kullanmasının ve vatan, bayrak sevgisi olan insanların değer yargıları ve Türk bayrağıyla alay ederek hakaretini ironi şeklinde yapmaya çalışmasının kuvvetli şüphe barındırdığı açıkladı. Şüphelinin suça konu paylaşımında aynı zamanda şaire ve şairin eserine de hakaret ettiğini kaydetti.

REKLAM

GÜNDEM CHP’li belediyeler LGBT için gaza bastı

TÜRK BAYRAĞI KANUNUNA VURGU

2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunun 7. Maddesine de değinen Hakimlik, "Türk bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz" ifadesini vurgulayarak yönetmelikte Türk bayrağına doğrudan veya dolaylı yapılan saygısızlıkların önlemek amaçlı olduğunu kaydetti.

'İb*e' kelimesinin Türk Dil Kurumu'nca da hakaret içerikli bir kelime olduğu bildiren Hakimlik, Türk bayrağı ve şehitlere yazılmış mısralara benzetme yapılmasının ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, şüphelinin Türk milletinin bayrağına, değerlerine ve egemenlik alametlerine hakaret ettiği iddiasıyla 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçunun oluşup oluşmadığını mahkemenin değerlendirmesine hükmetti.

GÜNDEM CHP LGBT komisyonu kurdu