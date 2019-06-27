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Gündem Eski YARSAV Başkan Yardımcısına FETÖden hapis cezası
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Kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Eski YARSAV Başkan Yardımcısına FETÖ'den hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) Başkan Yardımcısı, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aydın ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Aydın, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN HAPİS CEZASI

  • FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "YARSAV'ı ele geçirin" talimatıyla dernek üyesi olduğu, derneğin yönetim kurulunda görev alarak örgüt tarafından ele geçirilmesinde etkin rol oynadığına yönelik iddiaları reddeden Aydın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespitleri de kabul etmedi. Oktay Aydın, suçsuz olduğunu savundu.

Aydın ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi. Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı. Oktay Aydın'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 10 yıla indiren mahkeme heyeti, Oktay Aydın'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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