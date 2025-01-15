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Kapıyı aç biz de görüşelim

Kapıyı aç biz de görüşelim

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0015/01/2025, Wednesday
G: 15/01/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Müsavat Dervişoğlu.
Müsavat Dervişoğlu.

Terörsüz Türkiye sürecine sert eleştiriler yönelten ve DEM’le görüşmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na parti içinden “Kapıyı aç” önerileri yapılıyor.

Bazı milletvekillerinin Dervişoğlu’na özel görüşmelerde “DEM’le biz de görüşelim, niye görüşmüyoruz” dediği öğrenildi. İYİ Parti’de merkez sağ kökenli milletvekillerinin bu görüşmelerden uzak kalınmaması gerektiğini ilettiği belirtiliyor. TBMM’de grubu bulunan İYİ Parti DEM Parti’ye kapısını kapatan tek parti olarak yer alırken İYİ Parti’nin bu tutumunun devam etmesi bekleniyor. DEM önerilerine Dervişoğlu şimdilik kapıları kapatıyor.



#Siyaset
#Terör
#DEM
#İYİ Parti

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