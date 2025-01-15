Kapıyı aç biz de görüşelim

Bazı milletvekillerinin Dervişoğlu’na özel görüşmelerde “DEM’le biz de görüşelim, niye görüşmüyoruz” dediği öğrenildi. İYİ Parti’de merkez sağ kökenli milletvekillerinin bu görüşmelerden uzak kalınmaması gerektiğini ilettiği belirtiliyor. TBMM’de grubu bulunan İYİ Parti DEM Parti’ye kapısını kapatan tek parti olarak yer alırken İYİ Parti’nin bu tutumunun devam etmesi bekleniyor. DEM önerilerine Dervişoğlu şimdilik kapıları kapatıyor.