Karadenizliler kahverengi kokarcadan bezdi

Köyler başta olmak üzere yerleşim yerlerinde de sirayet eden kahverengi kokarcalar vatandaşları canından bezdirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarcanın iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirtirken, fındık başta olmak üzere 300 farklı çeşit sebze ve meyveye zarar verdiği ifade ediliyor.