Karadenizliler kahverengi kokarcadan bezdi

Karadeniz, en batısından en doğusuna kadar kahverengi kokarca istilası altında kaldı.
Köyler başta olmak üzere yerleşim yerlerinde de sirayet eden kahverengi kokarcalar vatandaşları canından bezdirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarcanın iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirtirken, fındık başta olmak üzere 300 farklı çeşit sebze ve meyveye zarar verdiği ifade ediliyor.
KIŞLAK MÜCADELESİ BAŞLIYOR
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, kahverengi kokarcanın hızla çoğalan ve yayılan bir zararlı olduğunu belirterek, havalar soğudukça kışı geçirmek için çatı, ahır ve samanlık gibi alanlara sığındığını söyledi. 15 Kasım’dan itibaren kışlak mücadelesinin başlayacağını belir-ten Akça, çatılar ve ahırlarda Sağlık Bakanlığı’nca ruhsat-landırılan biosidal ilaçlarla sisleme yapılacağını bildirdi. Vatandaşların bu sürece destek vermesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.