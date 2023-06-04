Türkiye’nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inandıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin, 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine ihtiyacı var. Buradan tüm vatandaşlarımı; ilçeleri, köyleri, haneleriyle 81 vilayetimizin tamamında bir “kardeşlik seferberliği” başlatmaya davet ediyorum” dedi. Külliye’de düzenlenen göreve başlama töreninde konuşan Erdoğan, “Türkiye, sandıkların kapanması ve sonuçların açıklanmasıyla artık yeni bir yola girmiştir. Allah’ın izniyle Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır” dedi.

HİZMETTE KİMSENİN OYUNA BAKMADIK

Erdoğan törende özetle şunları söyledi: Yeni dönemde muhataplarımız her alanda daha kararlı, daha cesur, daha müşfik, daha aktif bir Türkiye bulacaktır. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyetinin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. ‘Aşkınan çalışan yorulmaz’ diyerek Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde bu hassasiyetimizi hep muhafaza ettik. Hizmet götürürken kimsenin inancına, oyunun rengine bakmadık. Bölgecilik, particilik veya ayrımcılık hiçbir zaman yapmadık.

ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN KAPILARI ARALANDI

Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil; muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği, kucaklaşmayı yücelten bir anlayışla hareket ediyoruz. ‘Gelin canlar bir olalım, sevelim, sevilelim’ diyoruz. Bu samimi çağrımızın, bütün renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonun tamamında mâkes bulacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye’nin, 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine ihtiyacı var. Burada bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki, seçim dönemi, 28 Mayıs gecesi itibariyle artık sona ermiştir. Gelin, küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yolunu bulalım. Gelin, hep beraber Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz verelim.

HEP BİRLİKTE ÖNÜMÜZE BAKALIM

Seçim gündemine takılıp kalmak, Türkiye’ye patinaj yaptırmak demektir. Müflis tüccar misali sürekli eski defterleri karıştırmanın, ülkeye de, millete de hiçbir faydası yoktur. Hep birlikte önümüze bakmalı, geleceğe odaklanmalı, artık ‘yeni şeyler’ söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Her seçim sonrasında yeni bir sayfa açtık. Rövanş peşinde, hesaplaşma peşinde koşmadık. Haksızlığa uğrasak da, hakka girenlerden olmadık. Yalanlara, iftiralara maruz kalsak da, adaletten asla sapmadık. Kendi seçmenimizle birlikte bize oy vermeyenlerle de muhabbetin diliyle konuştuk.

ARTIK MİLLİ İRADEYLE BARIŞIN

Ancak, ezici çoğunlukla kazandığımız 17 seçimin hiçbirinde muhalefetten böyle bir tavır görmedik. Eski alışkanlıklarını terk etmeye maalesef yanaşmadılar. Milletin maslahatı yerine kendi küçük hesaplarının peşine düştüler. Samimi bir özeleştiri yapmaktan ziyade hatayı, kusuru, başarısızlıklarının sebeplerini vatandaşta aradılar. Hemen her seçim sonrasında musafahalaşmak için uzattığımız eli, hep sıkılı yumruklarla karşıladılar. Bu sefer, farklı bir tavır sergilemelerini ümit ediyoruz. Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin selameti açısından muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Gazetecisi, yazarı, sivil toplumu, sanatçısı, siyasetçisiyle tüm muhalefet cenahının artık milli iradeyle barışmasını istiyoruz.

ELİMİZ DAHA DA GÜÇLENDİ

Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak; özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Milletinin teveccühüne iki kez mazhar olmuş bir devlet başkanı olarak, Türkiye’nin çıkarlarını savunurken artık elimiz daha da güçlenmiştir. Bundan sonra uluslararası kamuoyu, küresel krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alan, Türk ve İslam dünyasının kalkınması için daha çok koşturan, mazlum ve mağdurlara daha fazla sahip çıkan bir Türkiye görecektir.

Liderler akın etti

Külliye’de gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra 8 uluslararası kuruluşun temsilcileri de katıldı. Törende 12 ülke de meclis başkanı düzeyinde temsil edildi. Törene katılan isimler arasında; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bulunuyordu.

Uzun süre alkışlandı

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı. İYİ Parti milletvekilleri Erdoğan’ı ayakta karşıladı, CHP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri ise ayağa kalkmadı. CHP, DEVA ve Gelecek Parti milletvekilleri, Erdoğan yemin ederken oturdu.

* Milletvekilleri ve Genel Kurul Salonu’ndaki davetliler, Erdoğan’ın ant içmesini uzun süre alkışladı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ailesine ve Genel Kurul’a el sallayarak, Başkanlık Divanı’nın arkasındaki kapıdan, Suat Pamukçu eşliğinde salondan ayrıldı.

* TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimi için 7 Haziran Çarşamba saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

* Erdoğan’ı Geçici TBMM Başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi törenle uğurladı. Bahçeli Erdoğan’a aracına kadar eşlik etti.







