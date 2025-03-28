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Kazanacak aday belki bizden çıkacak

Kazanacak aday belki bizden çıkacak

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0028/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Müsavat Dervişoğlu
Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parlamento muhabirleri ile iftarda bir araya geldi. Partisinin gelecek dönem yol haritasına ilişkin “Parlamenter demokrasi talebinde ısrarlı davranacağız” diyen Dervişoğlu, seçimler hakkında da “İttifaklarda yer almayan siyasi partilere kaybeden gözüyle bakılıyor. Ama bundan bir kurtuluş yolu var. Nereden bilebiliriz ki kıblenin bize dönmeyeceğini? Belki kazanacak aday bizden çıkacak. Zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşuruz” ifadelerini kullandı. Bugünden bir yol haritası tanzim etmenin erken olacağını belirten Dervişoğlu, “CHP ile ortak hareket edecek misiniz?” sorusuna “Hayır, ona ihtiyaç yok zaten. O tür şeyler geçmişte tecrübe edilmiştir ki neye mal olduğunu kestiremezsin” cevabını verdi. CHP’nin olağanüstü kurultay kararını mantıklı bulmadığını söyleyen Dervişoğlu, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da bugün veya bayramdan sonra cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.


#politika
#İYİ Parti
#Müsavat Dervişoğlu

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