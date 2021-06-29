Gündem Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul tehditlerini sürdürüyor Bu işe girenlerin burunlarından fitil fitil getireceğim
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul tehditlerini sürdürüyor: Bu işe girenlerin burunlarından fitil fitil getireceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temeli geçtiğimiz hafta sonu atılan Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin bir kez daha tehditler savurdu. Kılıçdaroğlu, "Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bankalara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul tehditlerini sürdürüyor: Bu işe girenlerin burunlarından fitil fitil getireceğim
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, bir kez daha Kanal İstanbul'a yönelik tehditlerde bulundu.

"Bu işe girenler kendilerini unutsun"

"Müteahhitlere, bankalara ve bürokratlara sesleniyorum" diyen Kılıçdaroğlu "Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bankalara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul için ne demişti?

Kılıçdaroğlu, daha önce iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkelere mesafe koyacaklarını belirtip şunları söylemişti:

Şunu açık ve net olarak ifade edeyim. İster ihale etsinler, ister etmesinler, kime verirlerse versinler. İktidar olduğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler. Hiçbir ülkenin şirketinin de kalkıp bu projeye gireceğini de düşünmüyorum. Bankaların buna finans kaynağı ayıracağını da düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür.

Kılıçdaroğlu’ndan bankalara tehdit: Kanal İstanbul’a kredi verirlerse günü geldiğinde görürler
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Kılıçdaroğlu’ndan bankalara tehdit: Kanal İstanbul’a kredi verirlerse günü geldiğinde görürler

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