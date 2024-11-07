Kerkük’te çarşıyı yakanlar serbest

Geçtiğimiz 5 Mayıs’ta Irak’ın Kerkük bölgesinde tarihi Kayseri Çarşısı’nı yakan 3 terörist tahliye edildi. 19 Mayıs günü 100’den fazla dükkânın küle döndüğü, pek çok deponun da kullanılamaz hale geldiği yangının ardından olayı PKK bağlantılı kişilerin gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Çarşıda yangın sırasında yaşanan patlamalar olayın kundaklama olduğunu gözler önüne sererken, olayın adından Iraklı yetkililer Huner Fahrettin Ahmet Abdülaziz, Muhammed Nacat Hasan Mahmut, Sirvan Hüseyin Muhammet Emin isimli 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.





FAİLLER İTİRAF ETMİŞTİ

Olayın ardından Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri ve Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Dr. Eymen Mirani yangınlara dair yapılan soruşturmanın sonuçlarını ortak basın açıklamasında duyurmuştu. Miri, soruşturma kapsamında yakalanan PKK bağlantılı 3 kişinin suçlarını itiraf ettiğini de açıklamıştı. Şüphelilerin yakalanması Iraklı yetkililerce sarı kıyafetler giydirilerek büyük bir şova dönüştürülürken, aynı şahısların Irak Yüksek Yargı Konseyi’nden çıkan resmi kararla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.





SUÇA KARIŞMAMIŞLAR!

Yeni Şafak’ın ulaştığı yargı kararına göre, şüphelilerin hiçbir suça karışmadığı belirlendiği için tahliye edilmiş. Şahıslarla birlikte el koyulan telefon ve araçlar da iade edildi. Karara göre, Huner Fahrettin Ahmet'e ait el konulan tabancanın güvenlik birimlerinde kalmaya devam ederken, Muhammet Nacat Hasan’ın yanında bulunan tabanca şüpheliye teslim edilecek.





Mağdurlar yargıya başvursun

Irak Türkmen Cephesi (ITC)Başkanı Hasan Turan, bazı kentlerdeki çarşıların yakılmasından sorumlu terör örgütü PKK mensuplarının suçlarının ispat edilmesine rağmen serbest bırakılmasını eleştirerek, bunun Kerkük'teki güvenlik durumuna olumsuz yansıma ve etkilerinin olacağını söyledi. ITC’den Erşat Salihi de yaşananlara tepki gösterdi. Çarşı yangınında tutuklanan şüphelilerin itirafları, kamera görüntülerindeki tespitleri olmasına rağmen, şahısların serbest kaldığını anlattı. Yangın nedeniyle zarar gören dükkân sahiplerinin mahkemeye müracaat etmesini isteyen Salihi, kararın temyiz edilmesi gerektiğini vurguladı.











