Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'dan 'Herkes başının çaresine baksın' diyen CHP'li avukat Feyza Altun'a tepki

CHP'li avukat Feyza Altun ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo arasında atışma yaşandı.
Türkiye, geçtiğimiz gün tarihi bir seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci turundan 52.18 oy oranıyla galip ayrıldı.
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
Feyza Altun: Herkes başının çaresine baksın
Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden yenilgiyle ayrılmasının ardından CHP'liler arasında tartışmalar çıkmaya başladı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şunları söyledi:
"Bu dili kullananlarla mücadele edeceğim"
Altun'un bu paylaşımına Türk askerine 'katil' dediği açıklamasıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'dan cevap geldi. Altun'a tepki gösteren Foggo, şu ifadeleri kullandı: