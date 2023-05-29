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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'dan 'Herkes başının çaresine baksın' diyen CHP'li avukat Feyza Altun'a tepki

Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden yenilgiyle ayrılmasının ardından CHP'liler arasında anlaşmazlıklar çıkmaya başladı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun'un "Herkes başının çaresine baksın" paylaşımına Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'dan cevap geldi. Foggo, yaptığı paylaşımda "Bu 'dili' kullananlarla ayrıca mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

16:31 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li avukat Feyza Altun ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo arasında atışma yaşandı.

CHP'li avukat Feyza Altun ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo arasında atışma yaşandı.

Türkiye, geçtiğimiz gün tarihi bir seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci turundan 52.18 oy oranıyla galip ayrıldı.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

Feyza Altun: Herkes başının çaresine baksın

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden yenilgiyle ayrılmasının ardından CHP'liler arasında tartışmalar çıkmaya başladı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederim, umut etmek de güzeldi. Artık soğan alamayan, tedavi olamayan, kafasını pirille yıkayan, fırsat eşitliğini yakalayamayan, adliyede adaleti bulamayan, pazarda çantasını dolduramayan başının çaresine baksın. Biz yine birlikteyiz mücadele edeceğiz.

"Bu dili kullananlarla mücadele edeceğim"

Altun'un bu paylaşımına Türk askerine 'katil' dediği açıklamasıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'dan cevap geldi. Altun'a tepki gösteren Foggo, şu ifadeleri kullandı:

“Soğan alamayan, tedavi olamayan, fırsat eşitliğini yakalayamayan" milyonlarca insan değişim istedi. 25 milyon insan varlık içinde değil biliyoruz.
Seçim boyunca hem İzmir, hem İstanbul'da çalışırken de bu “dili” kullananlarla ile ayrıca mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim.


#Hacer Foggo
#Feyza Altun
#CHP
35 dakika önce
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