|
Gündem

Kırgınlar kervanı

Kayıp para krizinin derinleştiği İYİ Parti’de kırgınlar kervanı uzuyor. Kırgınlardan bir grup Uğur Poyraz, Tolga Akalın ve Uğurhan Tiryaki. Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İstanbul Milletvekilli Cihan Paçacı’nın da parti içinde Akşener’e kırgın olan diğer isimler olduğu belirtildi.

Mehmet Güney
04:00 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 03:55 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener, Koray Aydın.

Meral Akşener, Koray Aydın.

Kayıp para krizinin derinleştiği İYİ Parti’de kırgınlar kervanı uzuyor. Kırgınlardan bir grup Uğur Poyraz, Tolga Akalın ve Uğurhan Tiryaki. Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İstanbul Milletvekilli Cihan Paçacı’nın da parti içinde Akşener’e kırgın olan diğer isimler olduğu belirtildi.

Cihan Paçacı
Uğur Poyraz

YEMEK ARAYI AÇTI

Eski Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın ofisinde Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Uğurhan Tiryaki’nin yediği yemek Genel Başkan Meral Akşener’e yakın çalışma ekibi tarafından ‘Parti içinde yapılanma’ şeklinde takdim edildi. Bu da Akşener’le söz konusu isimler arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu. Poyraz dün gerçekleşen grup toplantısına katılırken Akalın yoktu.

AYDIN’IN EKİBİ DE KIRGIN

Akşener’e kırgın isimlerin bu isimlerle sınırlı olmadığı kaydedildi. Bu çerçevede İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ile Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’un da isimleri gündemde. Bu isimlerin parti içindeki yaşanılan son gelişmelerden rahatsız olduğu ancak tartışmalardan uzak durdukları ifade ediliyor. Son kırgınlar grubunun, kongrede Koray Aydın’a yakın duran isimlerden oluşması dikkat çekti. Akşener’in kongrede GİK’e almadığı bu isimleri partiden de uzaklaştırmak istediği iddia ediliyor.




#İYİ Parti
#Siyaset
#Meral Akşener
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İMKANI! Harekete geçildi! Prim desteği ile...