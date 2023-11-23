Kayıp para krizinin derinleştiği İYİ Parti’de kırgınlar kervanı uzuyor. Kırgınlardan bir grup Uğur Poyraz, Tolga Akalın ve Uğurhan Tiryaki. Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İstanbul Milletvekilli Cihan Paçacı’nın da parti içinde Akşener’e kırgın olan diğer isimler olduğu belirtildi.

Cihan Paçacı Uğur Poyraz

YEMEK ARAYI AÇTI

Eski Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın ofisinde Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Uğurhan Tiryaki’nin yediği yemek Genel Başkan Meral Akşener’e yakın çalışma ekibi tarafından ‘Parti içinde yapılanma’ şeklinde takdim edildi. Bu da Akşener’le söz konusu isimler arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu. Poyraz dün gerçekleşen grup toplantısına katılırken Akalın yoktu.

AYDIN’IN EKİBİ DE KIRGIN

Akşener’e kırgın isimlerin bu isimlerle sınırlı olmadığı kaydedildi. Bu çerçevede İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ile Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’un da isimleri gündemde. Bu isimlerin parti içindeki yaşanılan son gelişmelerden rahatsız olduğu ancak tartışmalardan uzak durdukları ifade ediliyor. Son kırgınlar grubunun, kongrede Koray Aydın’a yakın duran isimlerden oluşması dikkat çekti. Akşener’in kongrede GİK’e almadığı bu isimleri partiden de uzaklaştırmak istediği iddia ediliyor.











