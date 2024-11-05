Bugün toplanacak ve iki gün sürecek zirvede Türk devletleri arasında ekonomiden siyasete, spordan kültüre tüm alanlarda entegrasyon ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye katılmak için dün Kırgızistan'a gitti. Zirvenin ana gündem maddesini İsrail’in Filistin’e ve Lübnan'a yaptığı saldırılar oluşturacak. Erdoğan zirvede İsrail'in Filistin'e saldırılarını gündeme getirecek.