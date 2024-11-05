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Kırgızistan'a gitti

Kırgızistan'a gitti

Nur Banu Aras
04:005/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İSEDAK Toplantısı'nın Açılış Programı'nda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İSEDAK Toplantısı'nın Açılış Programı'nda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nin 11'incisi Kırgızistan'da yapılacak.

Bugün toplanacak ve iki gün sürecek zirvede Türk devletleri arasında ekonomiden siyasete, spordan kültüre tüm alanlarda entegrasyon ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye katılmak için dün Kırgızistan'a gitti. Zirvenin ana gündem maddesini İsrail’in Filistin’e ve Lübnan'a yaptığı saldırılar oluşturacak. Erdoğan zirvede İsrail'in Filistin'e saldırılarını gündeme getirecek.






#Recep Tayyip Erdoğan
#Kırgızistan
#Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi

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