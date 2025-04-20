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Kırklareli haberleri: Süs havuzunda elektriğe kapıldılar, 1'i çocuk 4 yaralı

Kırklareli haberleri: Süs havuzunda elektriğe kapıldılar, 1'i çocuk 4 yaralı

23:1920/04/2025, Pazar
G: 21/04/2025, Pazartesi
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Süs havuzunda elektriğe kapıldılar: 1'i çocuk 4 yaralı
Süs havuzunda elektriğe kapıldılar: 1'i çocuk 4 yaralı

Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Yayla Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı.


Henüz belirlenemeyen nedenle 1'i çocuk 4 kişinin elektrik akımına kapıldığı olayda, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 1'i çocuk 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.


Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.

#Süs havuzu
#Elektriğe kapılma
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