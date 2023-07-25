Kırklareli ve Balıkesir'de 328 göçmen yakalandı: Altı organizatör gözaltına alındı

Türkiye düzensiz göç krizinden, doğu-batı güzergahının tam geçiş noktasında olması bakımından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.

Bu kapsamda yasa dışı göçe karşı önlemler artırılıyor.

Yurdun doğu ve batı hudutlarında bu kapsamda son dönemde denetimler ve operasyonlar sıklaştı.

Bir yandan yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler toplanıp sınır dışı edilirken bir yandan da doğudan girişler, batıdan çıkışlar engelleniyor.

Bu kapsamda güvenlik güçleri birçok operasyona imza attı.

Kırklareli'nde 299 göçmen 6 organizatör yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi faaliyetlerinde 14 - 20 Temmuz 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 299 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak adli işlem yapıldı. Düzensiz göçmen olaylarında kullanılan 5 araca el konuldu.

Balıkesir'de 2 farklı operasyon: 29 göçmen karaya çıkartıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartıldı.

Aynı bölgede Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 16 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yapılan tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak yasal işlemler başlatıldı.







