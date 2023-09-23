|
Gündem

Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 45 düzensiz göçmen yakalandı. "İnsan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

17:37 . 23/09/2023 samedi
AA
Arşiv

Arşiv

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 8 aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araçlar kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin bazılarının ayakkabılarının olmadığı görüldü.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

"İnsan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, 8 araca el konuldu.

Yakalanan düzensiz göçmenlerden biri, görüntü alan basın mensuplarına
"Biz nereye gitsek yollar kapalıdır. Çek abi çek bizim şansımız yok nereye gitsek..."
dedi.
#Kırklareli
#Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi
#Göçmen
il y a 2 heures
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Keçiörengücü evinde Giresunspor’u 3-1 mağlup etti