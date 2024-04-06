Kırklareli'nde bir beldede seçim tekrarlanacak

31 Mart'ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçiminde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde DSP adayı Halil Karaman 2 bin 55, CHP adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 52 oy almıştı.

İlçe Seçim Kurulunun kararına göre DSP adayı Halil Karaman 2 bin 59, CHP adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy aldığı tespit edildi. Sonuca göre DSP adayı Karaman 2 oyla kazanmıştı.

İl Seçim Kurulunun kararına göre, sulh hukuk mahkemesi tarafından oy kullanması kısıtlanan iki kişinin oy kullandığı, iki oy fark ile neticelenen belediye başkanlığı seçimleri için etkili olacağından Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verildiği açıklandı.