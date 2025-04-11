Kırklareli'nde ele geçirildi: Tam 1 milyon 136 bin kutu

Kırklareli'nde izinsiz üretilen 1 milyon 136 bin 38 kutu enerji içeceği ele geçirildi. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, enerji içecekleri ve diğer ürünlere el konuldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bir depoya denetimde bulundu. Denetimde, deponun kayıt belgesi olmadan faaliyet gösterdiği belirlendi.
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, enerji içecekleri ve diğer ürünlere el konuldu.Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için işletme hakkında tutanak düzenlendi.