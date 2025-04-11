Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırklareli
Kırklareli'nde ele geçirildi: Tam 1 milyon 136 bin kutu

Kırklareli'nde ele geçirildi: Tam 1 milyon 136 bin kutu

23:0911/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Kırklareli'nde izinsiz üretilen 1 milyon 136 bin kutu enerji içeceği ele geçirildi.
Kırklareli'nde izinsiz üretilen 1 milyon 136 bin kutu enerji içeceği ele geçirildi.

Kırklareli'nde izinsiz üretilen 1 milyon 136 bin 38 kutu enerji içeceği ele geçirildi. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, enerji içecekleri ve diğer ürünlere el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bir depoya denetimde bulundu. Denetimde, deponun kayıt belgesi olmadan faaliyet gösterdiği belirlendi.

Depoda, satışa hazır halde, toplatılma idari yaptırım kararı alınmış ürünlerin de aralarında bulunduğu 1 milyon 136 bin 38 kutu enerji içeceği, 1 milyon 179 bin 934 doluma hazır boş kutu, 348 bin hazır etiket ile 15 kilogram ilaç etken maddesi olduğu değerlendirilen toz bulundu.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, enerji içecekleri ve diğer ürünlere el konuldu.Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için işletme hakkında tutanak düzenlendi.





#depo
#enerji içeceği
#Kırklareli
#Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF ÇIKACAK MI 11 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??