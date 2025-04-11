Kırklareli'nde ele geçirildi: Tam 1 milyon 136 bin kutu

Depoda, satışa hazır halde, toplatılma idari yaptırım kararı alınmış ürünlerin de aralarında bulunduğu 1 milyon 136 bin 38 kutu enerji içeceği, 1 milyon 179 bin 934 doluma hazır boş kutu, 348 bin hazır etiket ile 15 kilogram ilaç etken maddesi olduğu değerlendirilen toz bulundu.