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Kırklareli'nde jandarma iki haftada 517 düzensiz göçmen yakaladı

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar neticesinde iki haftada yurda yasa dışı yollarla giren 517 düzensiz göçmen yakalandı.

12:54 . 19/06/2023 Pazartesi
AA
Ayrıca bu olaylarda kullanılan 10 araca el konuldu.

Ayrıca bu olaylarda kullanılan 10 araca el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Haziran'da düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 517 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayrıca bu olaylarda kullanılan 10 araca el konuldu.



#Kırklareli
#İl Jandarma Komutanlığı
#operasyon
12 dakika önce
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