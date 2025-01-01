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Kırklareli'nde oyuncak fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kırklareli'nde oyuncak fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

19:081/01/2025, Çarşamba
IHA
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Yangında, tesisin depo ve üretim bölümü kullanılamaz hale geldi.
Yangında, tesisin depo ve üretim bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yaklaşık 6 saat müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde öğle saatlerinde Pilsan Oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına Terkidağ, Edirne ve İstanbul'dan destek verildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yangın ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.


#Kırklareli
#Lüleburgaz
#yangın

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