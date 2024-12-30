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Beyoğlu'nda 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

15:5330/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
DHA
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Dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye gitti.
Dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye gitti.

Beyoğlu, Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Sokakta bulunan otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Altı katlı otelde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Beyoğlu'nda 6 katlı otelin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.


Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı otelin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Dumandan etkilenen 5 kişi, kendi imkanlarıyla yangın yerinin yakınında bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.


Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.




#İstanbul
#Beyoğlu
#yangın

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