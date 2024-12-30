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Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu

Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu

09:0730/12/2024, Pazartesi
DHA
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Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap bina alev alev yandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki 3 katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Hortumcu Sokak'ta bulunan ahşap binada çıktı.


Edinilen bilgiye göre, 3 katlı ahşap binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler binanın çatısını sardı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklarda hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti.



Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ahşap bina kullanılamaz hale geldi.


İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



#Beyoğlu
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#yangın

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