İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde şüpheli valiz alarmı

ana nizamiye girişinde bulunan valiz alarma neden oldu. Şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika

ana nizamiye girişinde bulunan valiz alarma neden oldu. Şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika

ana nizamiye girişinde meydana geldi. Giriş kapısına yakın bir noktada sahipsiz bir

ana nizamiye girişinde meydana geldi. Giriş kapısına yakın bir noktada sahipsiz bir

ne kapattı.

ne kapattı.

Şüpheli olarak değerlendirilen valiz nedeniyle

Şüpheli olarak değerlendirilen valiz nedeniyle

Valiz fünye ile patlatıldı

Valiz fünye ile patlatıldı

Bunun üzerine bomba imha ekipleri olay yerine geldi. Sahipsiz valiz fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.