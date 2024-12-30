Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde şüpheli valiz alarmı

İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde şüpheli valiz alarmı

00:4130/12/2024, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
İstanbul Havalimanı'nın ana nizamiye kapısında şüpheli valiz nedeniyle girişler kapatıldı.
İstanbul Havalimanı'nın ana nizamiye kapısında şüpheli valiz nedeniyle girişler kapatıldı.

İstanbul Havalimanı'nda güvenlik güçlerini alarma geçiren hareketli anlar yaşandı. Havalimanı, ana nizamiye kapısında bulunan şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika boyunca araç girişlerine kapatıldı, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

İstanbul Havalimanı
ana nizamiye girişinde bulunan valiz alarma neden oldu. Şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika
havalimanı
araç girişine kapatıldı.
Olay, saat 23.15 sıralarında
İstanbul Havalimanı
ana nizamiye girişinde meydana geldi. Giriş kapısına yakın bir noktada sahipsiz bir
valiz
bulundu.
Şüpheli olarak değerlendirilen valiz nedeniyle
polis ekipleri
geniş güvenlik önlemi alarak ana girişi
araç girişi
ne kapattı.

Valiz fünye ile patlatıldı

Bunun üzerine bomba imha ekipleri olay yerine geldi. Sahipsiz valiz fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.

Patlatılan valizden kıyafetler çıktı. Şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika havalimanına giriş kapatıldı.



#İstanbul Havalimanı
#Valiz
#Nizamiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi valiliklerden açıklama geldi mi?