Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket alarmı: Fünye ile patlatıldı

Giresun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sözde Karadeniz açılım grubunca 2014- 2016 yılları arasında kullanıldığı değerlendirilen sığınakta malzemeler ele geçirildi. Giresun Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, delil niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin ise yerinde imha edildiği belirtildi.