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Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket alarmı: Fünye ile patlatıldı

Şişli'de Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paket bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

19:01 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 19:56 - 3/11/2023 Cuma
DHA
Mecidiyeköy metrobüs durağındaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Mecidiyeköy metrobüs durağındaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Şişli'de Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.

Çöp poşetinin kontrollü olarak patlatıldığı anlar, kameraya yansıdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.



#Bomba
#İstanbul
#Şüpheli paket
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