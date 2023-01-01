Kırklareli'nin sakin şehri Vize 3 proje ile "Guinness Rekorları"na aday

"Sakin şehir olan ilçemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ihlamurun faydalarını anlatmak, yazın duyulan mis kokuları Türkiye geneline yaymak, ağaç sevgisi kazandırmak, ıhlamur ağacı sayını artırmak, bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Vize-Çakıllı arasında yolculuk yapanlar haziran ayında o mis kokulu ağaçların arasından geçecek. Bunun yanına bir de çocuklarımıza ve velilerimize çevre bilincini oluşturmak istedik. Bunun için de atık piller ile ilgili Guinness Rekorları kırılmış. Biz de proje ekibimizle toplanıp karar verdik. 6 öğrencimizle ilimizin plakasına ithafen 39 dakikada 1439 atık pili arka arkaya dizerek rekoru kırmayı hedefledik. Projemiz, Guinness tarafından onaylandı."