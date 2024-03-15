Kirli pazarlıkla ikbal peşindeler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine Ağrı ile devam etti. Dörtyol Kavşağı'nda 40 bin kişiye hitap eden Erdoğan, “Biz hayatımızı, milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Bu anlayışla vesayetinden darbecisine, terör örgütünden tek parti faşistine, karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmekte kalmadık, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik” dedi.

CHP’YE YEDEK TEKERLEK

Her safhasını milletle birlikte verdikleri mücadelenin en yakın şahitlerinden birinin Ağrı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Şimdi yine birileri çıkmış, tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla, daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler.”

NİYETLERİ ORTAYA DÖKÜLÜYOR

“Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasisiyle, yönetim biçimiyle, eğitimden sağlığa tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye var. Geçmişte maval okuyarak sizlere bambaşka bir dünya, bölge ve Türkiye çizenlerin gerçek niyetleri yaşanan her gelişmeyle bir kez daha ortaya dökülüyor.”

İKBALLERİNİ KOTARMA PEŞİNDELER

“Adeta parasını verenin istediği gibi tepe tepe kullandığı bir araca dönüşen terör örgütünün bu ülkeyle ve insanıyla ilgili herhangi bir derdi olmadığı ortaya çıktı. Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler, İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler. Sizlerin iradesini tek parti faşizminin kalıntısı, CHP'nin kifayetsiz, muhteris yöneticilerine meze edenler mi Ağrı'ya hak ettiği hizmetleri getirecek?”

BUNLAR MI ESER KAZANDIRACAK?

“CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak? Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip Batı'ya şirin gözükmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek? Yıllardır Meclis'te oldukları halde ülkenin, milletin, şehirlerimizin en küçük bir meselesinin çözümüne öncülük etmeyenler, katkıda bulunmayanlar mı Ağrı'ya eser kazandıracak?”

AĞABABALARINDAN EMİR ALIYORLAR

“Bugüne kadar bunların bir eseri var mı? Bir eserini gördünüz mü? Bunların ne Ağrı ne Van ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar için önemli olan tek şey İstanbul'daki, Brüksel'deki, Berlin'deki, Londra'daki, Washington'daki ağababalarından aldıkları emirlerdir. Zaten fırsatını bulan da soluğu oralarda alıyor. Bunların, iradenizi istismar etmeyi amaçlayan turistik geziler haricinde samimiyetle halinizi hatırınızı sormak için hiç Ağrıya geldiğini gördünüz mü? Şu ulu Ağrı Dağı'na, Tendürek Dağı'na, ala dağlara, teröristlere selam vermek dışında hayırlı bir nazarla bakanını gördünüz mü? Size kardeş olmayanlara siz de kapınızı ve gönlünüzü kapatın.”

Tek yaptıkları pazarlık etmek

“Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her kesimi gibi Ağrılı kardeşlerimizin de yaşadığı sıkıntılar yok mu? Elbette var” diyen Erdoğan “Ama bunların hiçbiri sizin üzerinizden sahnelenmeye çalışılan kirli senaryoların bahanesi olamaz” değerlendirmesi yaptı. Yaptıkları hizmetleri bir lütuf değil vazife olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Asla ‘Yeter’ demedik. Hele hele bunları sizin başınıza asla kakmadık. Sizi ananızın ak sütü gibi helaliniz olan haklarınıza ve hizmetlerinize kavuşturmak için çıtayı hep daha yükseğe koyarak bugünlere geldik. Peki onlar ne yapıyor? Birbirleriyle kavga etmekten, birbirleriyle pazarlık etmekten, birbirlerine höykürmekten, birbirlerine çalım atmaktan, ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyorlar. Derdi kendi partisinin içindeki ayak oyunları olanın vizyonu da o kadar olur. Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali de o kadar olur. Derdi insanların sıkıntılarını, endişelerini, duygularını istismar etmek olanın programı da o kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın, çarpın, bölün çıkartın, ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur. İşte bunun için biz hep eser ve hizmet siyaseti diyoruz.”

Hakkari’den terörle mücadele mesajı

Seçim maratonunda vites artıran ve bugüne kadar 30 ile çıkarma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün önce Hakkari ardından Van’da vatandaşlara seslenecek. 5 yıl sonra ziyaret edeceği Hakkari’de Erdoğan’ın kentsel dönüşüm müjdesini vermesi bekleniyor. Deprem riski iller arasında yer alan Hakkari’nin temel ihtiyaçları arasında kentsel dönüşüm yer alıyor. Erdoğan’ın iki sınır kentinde terörle mücadele konusunda da mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın 31 Mart’a kadar 20 ili daha ziyaret etmesi planlanıyor.

Şehir hastaneleri sembol oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını bugün herkesin kabul ettiğini belirterek, "Hatta öyle bir seviyeye ulaştık ki artık bizim hastalarımız dışarıya gitmiyor, Avrupa'sından Amerika'sına, dünyanın onlarca farklı ülkesinden insanlar artık şifalarını Türkiye'de arıyor, Türkiye'deki hastanelerde arıyor" dedi. Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarıyla Haliç Kongre Merkezi’nde iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, "Özellikle şehir hastanelerimiz hem salgınla hem de deprem felaketiyle mücadelenin sembolü haline geldi. Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. 'İsraf' denilen, 'Ne gerek var' denilerek engellenmeye çalışılan bu modern sağlık üsleri, her iki süreçte de gerçekten kritik roller üstlendiler. Hastanelerimizden hizmet alan hasta yükümüzün dörtte birini şimdiden şehir hastanelerimiz yüklenmiş durumdadır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, sağlık turizminde geçen senenin 1,2 milyon başvuruyla kapatıldığını, bu yılın ilk 2 ayında ise başvuru sayısının 225 bini aştığını açıkladı.

Seçim içinde kurultay

Seçim ve kongre sürecini eş zamanlı olarak yürüten MHP, pazar günü 14. Olağan Büyük Kurultayı’nı toplayacak. “Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk”, “Ülkümüz ömür boyu candan öte” temasıyla toplanacak kurultayda Genel Başkan Devlet Bahçeli güven tazeleyecek. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek kurultayda yeni parti yönetimi de belirlenecek. Kurultayda 75 asil 25 yedek olmak üzere 100 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 9 asil; 5 yedek olmak üzere 14 kişilik Merkez Disiplin Kurulu için delegeler oy kullanacak. Kurultayın ardından MYK listesinden 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek. MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin tek aday olarak gireceği kurultayda Başkanlık Divanı'nda yeni isimlerin görülmesi bekleniyor. MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı, 18 Mart 2021’de toplanmıştı.







