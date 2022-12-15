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KIRKLARELİ

Kıyıköy'de kıyıya vurdular: Yüzerek kurtuldular

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesi açıklarında motor arızası sonucu kayalıklara çarpan balıkçı teknesindeki 3 kişi yüzerek karaya çıktı.

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Haber Merkezi AA
Kıyıköyde kıyıya vurdular: Yüzerek kurtuldular
Kıyıköy'de kayaya çarptılar.

Kırklareli'nde kayalıklara çarpan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu.

Kadir Demirtaş'ın kullandığı "Adalet 44" isimli balıkçı teknesinden denize serilen ağlar, tekne motorunun pervanesine dolandı.

Kontrolden çıkan tekne, dalgaların da etkisiyle sürüklenerek belediye plajı yakınlarında kayalıklara vurdu.

Parçalanmaya başlayan tekneden denize atlayan Demirtaş ile tayfalar Demirali Korkut ve Serkan Yal yüzerek karaya çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgede Vize Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Karaya çıkan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Kaymakam Sedat Özdemir, İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş ve Vize Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden bilgi alan Vali Ekici, kaptan Demirtaş ve tayfalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek "Raporları aldık, devletimizin ilgili makamlarına ileteceğiz. Balıkçılarımızın yanındayız, onlara destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kaptan Demirtaş da hava muhalefeti nedeniyle ağların pervaneye dolandığını, teknenin uzun bir süre sürüklendiğini anlatarak "Teknenin pervanesine dolanan ağlar nedeniyle motorumuzu çalıştıramadık. Teknemiz kıyıya sürüklendi ve parçalandı." diye konuştu.

Fethiye'de panik: Tekne alabora oldu, yüzerek kurtuldular
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Kuleli Koyu açığında bir teknenin alabora olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.
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Tekneden yüzerek kıyıya ulaşan aynı aileden 6 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak ilçedeki Sahil Güvenlik iskelesine getirildi.
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Biri hafif yaralı, 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Tekneyi kullanan kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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Fethiyede alabora olan teknedeki 6 kişi yüzerek karaya çıktı
Fethiye'de panik: Tekne alabora oldu, yüzerek kurtuldular
Muğla'nın Fethiye ilçesinde alabora olan teknede bulunan 6 kişi, yüzerek kıyıya ulaştı.


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