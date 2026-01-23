‘Kızlar’ jete KKTC’den binmiş

Ekrem İmamoğlu’nun A takımının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığı öne sürülen özel jetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziver Air’in sahibi Veysel Demirci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tanık sıfatıyla ifade verdi. Demir, savcılığa uçuş listeleri ve faturaları da sundu. Uçuş listelerinde yapılan incelemede 28 Ekim 2022 gidiş, 30 Ekim 2022 tarihinde dönüş yapılan uçuşa ait listeler de yer aldı. İstanbul’dan Kıbrıs Ercan Havalimanı’na giden uçakta 7 yolcu bulunurken, dönüşte 4 kişinin daha uçağa bindiği belirlendi. Dönüş yolcularının Rabia Karaca, Hüseyin Köksal, Hakan Karanis ve Selen Görgüzel olduğu öğrenildi.

KİRALAMAYI BAŞKA ŞİRKET YAPMIŞ

Demirci ifadesinde, ‘TCVED’ kuyruk numaralı uçağın olay tarihinde şirket bünyesinde bulunduğunu ancak uçağın Ekrem İmamoğlu suç örgütü üyelerine kiralandığını basından öğrendiğini belirtti. Uçağın doğrudan kendileri tarafından değil, Global Jet aracılığıyla WW Havacılık isimli firmaya kiralandığını aktaran Demirci, uçağı kimin adına kiraladıklarını bilmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Uçakta yer aldığı ileri sürülen Gülibrahimoğlu, Yılmaz, Bülbüldüllü, Keleş ve Karanis’i hiçbir suretle tanımadığını ifade eden Demirci, bu kişilerin ne iş yaptıklarını dahi soruşturma öncesinde bilmediğini kaydetti.

FATURAYI SAVCILIĞA SUNDU

Şirket içinde yapılan inceleme sonucu, söz konusu uçuşlara ilişkin kiralama evrakları, fatura ve mail kayıtlarının savcılığa teslim edildiğini belirten Demirci, İstanbul–Kıbrıs ve Kıbrıs–İstanbul seferleri için iki ayrı fatura kesildiğini, bunlardan birinin 22 bin 751 avro, diğerinin ise 14 bin 208 dolar olduğunu söyledi. Basına yansıyan ve “gizli odası olduğu” ileri sürülen uçağın şirketine ait olmadığını vurgulayan Demirci, kendi uçaklarının krokisini ve fotoğraflarını dosyaya sunduğunu, kiralanan uçakta gizli ya da arka bir oda bulunmadığını ifade etti.



