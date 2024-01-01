Konteyner bebekleri yaşama sevinci aşıladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük zarar verdiği illerden birisi de Adıyaman. Adıyaman’da depremin hemen ardından AFAD koordinasyonunda 30 konteyner ve 6 prefabrik kent oluşturuldu. Bu kentlerde toplam 69 bin kişi kalıyor. Konteyner kentlere yerleşen vatandaşlar burada kendilerine yeni bir hayat kurdu. Bazı ailelerin hayatlarına yeni bireyler katıldı. Yeni Şafak’ın ziyaret ettiği konteyner kentte depremin ardından 7 çocuk dünyaya geldi. Depremde kaybedilen birçok hayatın acısı, kente neşe getiren bebeklerle az da olsa dindi.





BEBEĞİM İÇİN AYAKTAYIM

Depremden iki hafta önce hamile olduğunu öğrenen Güler Bekar, “6 yıl tedavi gördükten sonra bir çocuk sahibi oldum. Deprem oldu. Enkaz altında kaldık. 10 yaşındaki oğlum vefat etti. Eşimin ailesinden kimse kalmadı. Bebeğimle birlikte hayatım yeniden anlam kazandı. Gönül isterdi ki bebeğimi kendi evimde kucağıma alayım. Oğlum da yanımda olsun. Evladımın sevincini yaşayamadım. Canımın bir yarısı toprak altında. Bebeğim için ayakta durmaya çalışıyorum” dedi.





KONTEYNERDE DOĞUM YAPTI

Deprem esnasında 3.5 aylık hamile olan İmran Şekerci de, “Deprem esnasında yoğun bir sancı hissettim. Çocuğum düşecek sandım ama hayata tutundu. Buraya geldikten sonra doğum yaptım. Deprem hüznünün hâkim olduğu konteyner evimize neşe getirdi” diye konuştu.





EVLERİ BEBEKLERİ İÇİN İSTİYORLAR

Bebeği dünyaya gelen ailelerin tek umudu ilk etap kuralarında kendilerine ev çıkması. Özellikle anneler çocuklarının güzel ve şartları çok daha iyi olan bir çatı altında yetiştirmek istiyor. 2023’ün iki anısı olarak deprem ve bebeklerini sıralayan anneler, bu güzellikler sayesinde depremin anıların, acılarını unuttuklarını ifade ediyor.





Etkinliklerle depremi unutuyoruz

Konteyner ve prefabrik kentlerde okuldan diş polikliniğine kadar halkın ihtiyaç duyabileceği tüm sosyal donatı alanları bulunuyor. Vatandaşın talep ettiği tüm ihtiyaçlar giderildi. Halkın günlük hayata daha kolay adapte olması ve güzel vakit geçirmesi için çocuk, genç, yaşlı, erkek, kadın ayrımı yapılmaksızın birçok etkinlik yapılıyor. Çocuklar için düzenlenen sirk gösterisine de katıldık. Burada Seyit Efe Gölcük ve Yusuf Kenan Karabulut ile birlikte bir süre gösteriyi izledik. Seyit Efe Gölcük, “AFAD’ın düzenlediği etkinlikler bize depremi unutturuyor. AFAD’daki abilerimizden, ablalarımızdan bir isteğimiz var. Bize tek tekerlekli bisiklet almaları” ifadelerini kullandı.





Yaşadıkları yerlere güzellik katıyorlar

Adıyaman’da depremzedeler için tüm imkânlar seferber ediliyor. Altyapısı tamamlanan konteyner kentler güvenlik kameraları ile takip ediliyor. Öğrencilerin de varlığının bilinciyle her bir sokağın başına ve sonuna internet vericiler yerleştiriliyor. Konteyner kent sakinleri yaşadıkları yerin görselliğinin güzel olması için çalışıyor. Bu kapsamda bazı vatandaşlar konteynerlerinin önünü çitle çevirerek burayı veranda şeklinde kullanıyor. Bazıları ise konteynere ek bir beton çekerek alanı biraz daha genişletiyor.



