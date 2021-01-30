Gündem Allah kimseye böyle acı vermesin Kızının ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü
KONYA

Konya haberleri: Yangında hayatını kaybeden kızının ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü

Allah kimseye böyle acı vermesin: Kızının ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü

Konya’da çıkan yangında annesiyle birlikte hayatını kaybeden Melek Dağ'ın babası, yanan evde kızının ayakkabılarına eline alarak gözyaşı döktü. ''Bu nasıl bir şeymiş, prensesim benim, tatlı kızım, nasıl olmuş bu'' diyen baba Yalçın Dağ, kızına ait ayakkabıları bir an olsun elinden bırakmadan yanan evi gezdi.

Haber Merkezi İHA
Yangında hayatını kaybeden kızının ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü.
Yangında hayatını kaybeden kızının ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, hemşire olduğu öğrenilen anne Sevim Kayhan (36) ile kızı Melek Dağ’ın (6) yaşadığı apartman dairesinde uyudukları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında hayatını kaybeden Melek Dağ ve Sevim Kayhan

Yangında anne alevlerin arasında kalarak, kızı Melek ise pencereden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Melek Dağ

AYAKKABILARINI BİR AN OLSUN ELİNDEN BIRAKMADI

Olayın ardından yanan eve gelen baba Yalçın Dağ, kızının ayakkabılarını eline alarak gözyaşı döktü. ‘Bu nasıl bir şeymiş, prensesim benim, tatlı kızım, nasıl olmuş bu’ diyen baba Yalçın Dağ, kızına ait ayakkabıları bir an olsun elinden bırakmadan odaları gezdi.

Yangında hayatını kaybeden kızının ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü
  • Konya Şehir Hastanesinde otopsileri tamamlanan anne Sevim Kayhan ve kızı Melek Dağ’ın Akşehir ilçesi Yazla Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Konya'da evde çıkan yangında Melek pencereden atladı, anne alevlerin arasında kaldı: Anne- kız hayatını kaybetti
GÜNDEM
Konya'da evde çıkan yangında Melek pencereden atladı, anne alevlerin arasında kaldı: Anne- kız hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Eşi sokağa at demişti

Eşi 'sokağa at' demişti

​10 yaşındaki oğlu hem eli hem ayağı oldu.
Kadıköyde maç başladı

Kadıköy'de maç başladı

​Fenerbahçe sahasında Rizespor'u konuk ediyor.
Gözyaşlarına hakim olamadı

Gözyaşlarına
hakim olamadı

'Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz'

​Kızının ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü.
Korkutan olay

Korkutan olay

​Toprağın altından çıkarıldı AFAD tek tek inceleyecek.

"İnsafsızlık, vicdansızlık, art niyet"

"İnsafsızlık, vicdansızlık, art niyet"

​RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li Özel'e sert cevap.

Maç ertelendi

Maç ertelendi

​Alanyaspor-Sivasspor maçı yarıda kaldı.

Afrin'de sivil katliamı

Afrin'de sivil katliamı

​Milli Savunma Bakanlığı: 5 ölü, 22 yaralı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.