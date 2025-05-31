Konya'da akran zorbalığı dehşeti: Küçük Yusuf hastanede yaşam savaşı veriyor

Konya’da 10 yaşındaki Yusuf Taşkın sınıf arkadaşının boğazını sıkması sonucu fenalaşarak yere yığıldı. Kalbi duran Yusuf’a ilk müdahaleyi okul müdürü yaptı. Beyni 20 dakika oksijensiz kalan küçük çocuk, hastanede yaşam savaşı veriyor. Olay, Selçuklu ilçesindeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda yaşanırken, eğitim ortamlarında artan akran zorbalığı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Yusuf’un ailesi ikinci kez aynı acıyla yüzleşti. Olayla ilgili hem adli hem de idari inceleme başlatıldı.





Aynı Ailede İkinci Acı: Yusuf Yoğun Bakımda





Konya’nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’nde bulunan Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana gelen olayda, 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf Taşkın ile sınıf arkadaşı M.İ.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.İ.Ç.’nin Yusuf’un boğazını sıkması sonucu küçük çocuk nefessiz kalarak fenalaştı. Olay yerinde bayılan Yusuf’un kalbinin durduğu, müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.





20 Dakika Oksijensiz Kaldı





Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Yusuf’un yoğun bakımda tedavisi sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Beyninde ödem oluşan Yusuf, ölüm tehlikesine karşı ameliyata alındı. Baba Ramazan Taşkın, “Gece vardiyasındaydım. Öğle saatlerinde öğretmen aradı, oğlumun durumunun ağır olduğunu söyledi. Okula vardığımda Yusuf baygındı, kalbi durmuştu. Müdür kalp masajı yaptı, ambulansla hastaneye götürdük. 20 dakika boyunca beynine oksijen gitmediği için tüm organları zayıfladı,” dedi.









Geçen Yıl da Mustafa’yı Kaybetmişti





Aile için trajedi bununla da sınırlı değil. Yusuf’un 14 yaşındaki ağabeyi Mustafa Yiğit Taşkın da 17 Nisan 2023’te farklı bir okulda, okul bahçesinde yaşanan bir kavga sırasında fenalaşarak yaşamını yitirmişti. Baba Ramazan Taşkın, “Mustafa da strese bağlı kalp durması nedeniyle hastanede hayatını kaybetti. Aynı acıyı ikinci kez yaşıyoruz,” diyerek yaşadıkları travmanın boyutunu ifade etti.





Müfettişler Görevlendirildi





Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olayla ilgili inceleme başlattığı, okul yönetimi ve öğretmenlerin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı da olayın aydınlatılması için müfettiş görevlendirdi. Yusuf’un yaşadığı olay, eğitim ortamlarında çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik politikaların ne denli etkili olduğu sorusunu da beraberinde getirdi.















