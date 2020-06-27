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Gündem Koyunları telef olan Çelikel ailesi Çok ağladık ama Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü
BALİKESİR

Koyunları telef olan Çelikel ailesi: Çok ağladık ama Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 16 koyunu telef olan Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftinin üzüntüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini ileterek koyun hediye etmesiyle bir nebze de olsa azaldı. Havva Çelikel, "Çok ağladık, sızladık. Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü. Şu an en büyük üzüntüm, annesiz kalan yavrular" dedi.

Haber Merkezi DHA
Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftini telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletip, aileye 16 koyun hediye etti.
Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftini telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletip, aileye 16 koyun hediye etti.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Aziziye Mahallesi'nde salı günü etkili olan şiddetli yağış sırasında Ali Rıza Çelikel'in merada otlarken küçükbaş hayvanlarının altına sığındığı ağaca yıldırım düştü. Çelikel'in 16 koyunu telef oldu. 1 yavru kuzu da yaralandı.

Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftini telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletip, aileye 16 koyun hediye etti.

Erdoğan, aileye 16 koyun hediye etmişti

Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftini telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletip, aileye 16 koyun hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği koyunlar, Dursunbey Belediyesi ekipleri tarafından Çelikel ailesine teslim edildi.

Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftini telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletip, aileye 16 koyun hediye etti.

Aziziye Mahallesi'nde 2 yıldır hayvancılık yaptıklarını söyleyen Havva Çelikel, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bu yıl koyunlarımız çifter çifter doğurdu. 7 yavru vardı. Büyüklerden sadece biri yaralı kurtuldu. Yavrular annesiz kaldı. Şimdi diğer koyunlar annelik yapıyor, ben de süt bulursam beslemeye çalışıyorum. Onları evladım gibi büyütmüştüm. Zararımız karşılandı. Ama onların ölmesi benim için çok büyük bir acı oldu. Cumhurbaşkanımızda Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin.”

Ali Rıza Çelikel ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Bu zor günümüzde yanımızda oldu" diye konuştu.

Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftini telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletip, aileye 16 koyun hediye etti.

Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftini telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletip, aileye 16 koyun hediye etti.

Koyunları telef olan Çelikel ailesi: Çok ağladık ama Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü
FOTOĞRAF 11
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Aziziye Mahallesi'nde salı günü etkili olan şiddetli yağış sırasında Ali Rıza Çelikel'in merada otlarken küçükbaş hayvanlarının altına sığındığı ağaca yıldırım düştü.
Title
Çelikel'in 16 koyunu telef oldu. 1 yavru kuzu da yaralandı.
Title
Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftini telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletip, aileye 16 koyun hediye etti.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği koyunlar, Dursunbey Belediyesi ekipleri tarafından Çelikel ailesine teslim edildi.
Title
Aziziye Mahallesi'nde 2 yıldır hayvancılık yaptıklarını söyleyen Havva Çelikel, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Bu yıl koyunlarımız çifter çifter doğurdu. 7 yavru vardı. Büyüklerden sadece biri yaralı kurtuldu. Yavrular annesiz kaldı. Şimdi diğer koyunlar annelik yapıyor, ben de süt bulursam beslemeye çalışıyorum. Onları evladım gibi büyütmüştüm. Zararımız karşılandı. Ama onların ölmesi benim için çok büyük bir acı oldu. Cumhurbaşkanımızda Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin.”
Title
Ali Rıza Çelikel ise, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Bu zor günümüzde yanımızda oldu diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Koyunları telef olan Çelikel ailesi: Çok ağladık ama Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 16 koyunu telef olan Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftinin üzüntüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini ileterek koyun hediye etmesiyle bir nebze de olsa azaldı. Havva Çelikel, "Çok ağladık, sızladık. Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü. Şu an en büyük üzüntüm, annesiz kalan yavrular" dedi.


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