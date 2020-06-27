Koyunları telef olan Çelikel ailesi: Çok ağladık ama Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü

Bu yıl koyunlarımız çifter çifter doğurdu. 7 yavru vardı. Büyüklerden sadece biri yaralı kurtuldu. Yavrular annesiz kaldı. Şimdi diğer koyunlar annelik yapıyor, ben de süt bulursam beslemeye çalışıyorum. Onları evladım gibi büyütmüştüm. Zararımız karşılandı. Ama onların ölmesi benim için çok büyük bir acı oldu. Cumhurbaşkanımızda Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin.”