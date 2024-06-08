Kreşte oyun Kâbe'de tavaf

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen yıl başlattığı "Çocuk Kafilesi" projesi kapsamında bu yıl hacı adaylarının 24 çocuğu kutsal topraklara geldi. Ailelerin mutluluğuna çocuklarını da ortak etmek ve çocukların hatırlayacağı güzel anılar oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında temel dini bilgiler, Kur’an-ı Kerim, tamamlayıcı kazanım, değerler eğitimi konularında dersler veriliyor. En küçüğü 2, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar, gündüzleri kaldıkları oteldeki kreşte arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Çocuklar akşamları da aileleriyle Kâbe’ye gidip tavaf yapıyor.





YORULUNCA BABAMIN KUCAĞINDA DÖNÜYORUM

Aileleriyle birlikte tavaf eden çocuklar Kâbe’de olmanın heyecanını yaşarken bazen de yorulup babalarının kucağında otele dönüyor. O çocuklardan biri 11 yaşındaki Filiz Ceylan. Ankara’dan geldiğini söyleyen Filiz, “Burada gündüzleri kreşte bazen oyun oynuyorum ama çoğu zamanda Kur’an okuyorum, akşamları annem ve babamla tavafa gidiyorum. Kalabalık nedeniyle ikinci katta tavaf yapıyorum ama çok yoruluyorum. Dönüşte otele babamın kucağında dönüyorum. Heyecanla Arafat’a gitmeyi bekliyorum” dedi.





KÂBE’Yİ GÖRÜNCE ÇOK HEYECANLANDIK

4 yaşındaki Elif Sena, annesi Sümeyra Adıyaman ile birlikte tavaf ediyor. 7 yıl önce hac için başvuruda yaptıklarını belirten Sümeyra Adıyaman, “Gelene kadar kızıma hep Kabe’yi anlattım. Bana hep ‘Kabe’yi görünce sevinçten ağlayacağım’ diyordu. Telbiyeyi de ezberledi ve Kâbe’yi görünce çok heyecanlandı, kızım ve ben burada çok mutluyuz” diye konuştu.





KREŞ SAYESİNDE RAHAT İBADET EDİYORUZ

Biri 2,5 diğeri 6 yaşındaki evlatları ile birlikte kutsal topraklara gelen Nuri Babacan, “Çocuklarım Fatıma Zehra ve Mustafa Zahid’i, peygamberimizin ahlakıyla büyümeleri için memlekette bırakmadım, birlikte geldik. Kabe’ye de birlikte gidiyoruz. Gündüz kreşte vakit geçirmeleri bizim de ibadetlerimizi kolaylaştırıyor. Akşamları onlar da severek bizimle geliyor” ifadelerini kullandı.





CUMA İÇİN KÂBE'YE AKIN ETTİLER

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Bazı hacı adayları Mekke’de ilk cuma namazını kılmak için dün sabahın erken saatlerinde Kabe’ye akın etti. Saatler öncesinden Mescid-i Haram’ı dolduran hacı adayları, Kabe’nin etrafında omuz omuza saf tuttular, cuma namazını eda ettiler. Cumanın ardından ise ilk tavaflarını yaptılar. Müslümanların dualarında ise Gazze’de devam eden İsrail soykırımının sona ermesi yer aldı. Katliamda yaşamını yitiren Filistinlilerin için rahmet dilenirken, Filistin’in yanı sıra Müslüman coğrafyalarda yaşanan zulümler de unutulmadı.





UMRE DÖNEMI 22 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024-2025 Umre Dönemi'nin 22 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Erbaş, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "2024-2025 Umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde 22 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlıyor. Kutsal topraklara kavuşmak isteyen vatandaşlarımız 10 Haziran itibarıyla kayıtlarını il ve ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden yapabilecektir. Yüce Rabbimiz çıkılacak bu kutlu yolu hayırlı ve mübarek eylesin."





ZIHINLERINDE GÜZEL IZLER BIRAKACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Darul Hadi Otel’de aileleriyle birlikte kalan çocukları dün ziyaret etti. Çocuklarla telbiye getiren, çocuklarla etkinlik yapan Erbaş, çocuklara hediyeler dağıttı, sohbet etti. Erbaş, “Farklı farklı illerde olmasına rağmen burada birleştirdiğimiz hacılarımızın

çocuklarıyla bir aradayız. Hac suresi boyunca çeşitli etkinlikler yaptırıyoruz. Aileleri o kadar memnun ki. Tabii küçük yaşlarda bu manevi atmosferi görmüş oluyorlar. Ben öyle inanıyorum ki ömürleri boyunca unutamayacakları, zihinlerinde güzel izler bırakılmasına vesile olduğumuz bir etkinliktir bu. Çok teşekkür proje devam edecek herhalde” dedi.



