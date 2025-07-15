Külliye 3 Meclis 11 kez bombalandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bir F-16 ile 3 kere bombalandı. Külliye önünde bekleyen halk hedef alınırken, 29 şehit verildi. Üç F-16 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, içinde parlamenterler varken 11 kere bombalandı. Boğaziçi Köprüsü 136 darbeci asker tarafından 3 tank ve tır ile kapatıldı. 30 sivil, darbeci askerlerin açtığı ateşle şehit oldu. Ankara Emniyet binası 6 kez helikopterlerle ve bir kez de F-16 ile vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı darbeciler tarafından basıldı. Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan göstericilere helikopterler tarafından ateş açıldı. İnternet ve medya yayınını kesmek isteyen darbeciler TÜRKSAT’ı hedef aldı. TÜRKSAT dört F-16 ile bombalandı. 2 kobra helikopteri çevresindeki sivilleri vurdu. İnternet bağlantısının kesilmemesi için direnen iki çalışan şehit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel 27 asker ve 2 komando tarafından basıldı. Otel askerî helikopterle bombalandı. 2 polis memuru şehit oldu. Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’daki evi darbeci askerler tarafından basılmaya çalışıldı, evine giden yollar tanklarla kapatıldı. Ankara Gölbaşı’daki Özel Harekât Merkezi iki kere F-16’lar ile bombalandı ve 56 kişi şehit oldu.