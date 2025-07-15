Külliye 3 Meclis 11 kez bombalandı

FETÖ, 15 Temmuz gecesi TSK’ya sızdırdığı militanları aracılığıyla halkın silahını halka doğrulttu. Uçaklar, tanklar, helikopterler amacı dışında kullanılarak FETÖ’cü mankurtların elinde millete ölüm kusan birer makinaya dönüştürüldü.
Hain örgüt kalkışmada kara, deniz ve hava araçlarını çekinmeden kullandı. Darbe girişiminde FETÖ, 35 askeri uçak, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi, 3 bin 992 silah, 37 askeri helikopter kullandı.
10 BİN HAİN SAHADA
10 binden fazla FETÖ mensubu asker ve sivilin bastırılan darbe girişimi sonrasında yapılan tespitlerde kalkışmada rol oynadığı tespit edildi. Cumhurbaş-kanlığınca hazırlanan “10 soruda Darbe Girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü” başlıklı İngilizce ve Türkçe hazırlanan çalışmada 15 Temmuz darbe girişimi günü yaşanan gelişmeler ve FETÖ’nün gerçek yüzü anlatıldı.
ERDOĞAN’IN EVİNİ BASMAK İSTEDİLER KÜLLİYE 3, MECLİS 11 KEZ BOMBALANDI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bir F-16 ile 3 kere bombalandı. Külliye önünde bekleyen halk hedef alınırken, 29 şehit verildi. Üç F-16 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, içinde parlamenterler varken 11 kere bombalandı. Boğaziçi Köprüsü 136 darbeci asker tarafından 3 tank ve tır ile kapatıldı. 30 sivil, darbeci askerlerin açtığı ateşle şehit oldu. Ankara Emniyet binası 6 kez helikopterlerle ve bir kez de F-16 ile vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı darbeciler tarafından basıldı. Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan göstericilere helikopterler tarafından ateş açıldı. İnternet ve medya yayınını kesmek isteyen darbeciler TÜRKSAT’ı hedef aldı. TÜRKSAT dört F-16 ile bombalandı. 2 kobra helikopteri çevresindeki sivilleri vurdu. İnternet bağlantısının kesilmemesi için direnen iki çalışan şehit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel 27 asker ve 2 komando tarafından basıldı. Otel askerî helikopterle bombalandı. 2 polis memuru şehit oldu. Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’daki evi darbeci askerler tarafından basılmaya çalışıldı, evine giden yollar tanklarla kapatıldı. Ankara Gölbaşı’daki Özel Harekât Merkezi iki kere F-16’lar ile bombalandı ve 56 kişi şehit oldu.