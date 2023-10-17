|
Gündem

Kural tanımaz taksicilere ceza yağdı

Kadıköy'de taksicilere yönelik denetimde, emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

17:40 . 17/10/2023 Salı
AA
Bazı sürücüler kesilen cezalara tepki gösterdi.

Bazı sürücüler kesilen cezalara tepki gösterdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Taksilere yolcu olarak binen sivil trafik ekipleri, emniyet kemeri kullanmayan, kırmızı ışık ihlali yapan ve yolda ilerlerken cep telefonuyla konuşan sürücüleri tespit etti.

Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında durdurulan 14 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan 436'şar lira para cezası uygulanırken, bir sürücüye araç kullanırken cep telefonuyla konuşmaktan, bir sürücüye de kırmızı ışık ihlali yapmaktan 951'er lira ceza kesildi.

Taksicilere yönelik denetimde toplam 8 bin 6 lira cezai işlem uygulanırken, bazı sürücüler kesilen cezalara tepki gösterdi.



#Kadıköy
#İstanbul
#Taksi
#Denetim
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya'ya 2-1 mağlup oldu