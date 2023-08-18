Kurultay ekim sonuna

İl kongreleri için öngörülen takvim ise 16 Eylül-15 Ekim arası. Edinilen bilgilere göre, il kongrelerinin bitiş tarihi olan 15 Ekim’den hemen sonra Parti Meclisi’nin (PM) tarihi netleştireceği, 38’inci Büyük Kurultay’ın sonbaharda yapılması planlanıyor. Bu çerçevede öne çıkan tarih ise ekim sonu ya da kasım başı olarak dile getiriliyor. 38’inci Büyük Kurultay’ın yerel seçimden sonra yapılması ihtimalinin, gelişen siyasi olaylar çerçevesinde şimdilik rafa kalktığı kaydediliyor.