Kutlu emanet 5 yıl daha Erdoğan’da

Mayıs 2028’e kadar sürdüreceği görevine dün TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek resmen başlayan Erdoğan için ilk tören Meclis’te yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ayrıldıktan sonra Ankara caddelerinde yoğun yağmura rağmen sevgi gösterileri ile karşılanan Erdoğan, TBMM’ye 14.53’te girdi. TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurulu 15.03’te açtıktan sonra, Anayasa, İçtüzük, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu ve bugüne kadarki teamüllere uygun olarak, törenin şeklinin nasıl olacağı hakkında bilgi verdi.

MAZBATASINI BAHÇELİ’DEN ALDI

Bahçeli, Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğine dair Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen tutanağın kendisine takdim edileceğini ve ant içme töreni yapılacağını belirtti. İçtüzük gereğince, TBMM Geçici Başkanvekili Suat Pamukçu tarafından TBMM Genel Kurulu Salonu’na davet edilen Erdoğan, salona 15.05’te Pamukçu ile birlikte Başkanlık Divanı kürsüsünden girdi. Erdoğan Genel Kurul’a girdiğinde Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanı’mıza Meclis’imiz adına hoş geldiniz, diyorum” ifadesini kullandı. Erdoğan, Başkanlık Divanı’nda, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı Devlet Bahçeli’den teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.

TÜRKİYE YÜZYILI’NI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

TBMM’de yemin ederek resmen 5 yıllık görevine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Anıtkabir’i ziyaret etti. Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde suhuletle neticelendirdi. 14 Mayıs’ta TBMM’de görev yapacak milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs’ta da şahsımıza yüzde 51.18 oy oranı ile büyük bir teveccüh gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de güvenoyu aldığı bu seçim sonrasında 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı’nı hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz gibi depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12’nci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin kardeşliğine sahip çıkmaya, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz.”







