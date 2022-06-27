Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yurtlar 18-25 yaş grubuna ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayacağına inandığı iki uygulamayı başlattıklarının müjdesini verdi.

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor okullarının 81 ilin tamamında 5-18 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek şekilde açık olacağını ifade eden Erdoğan, "Yüzmeden tenise, eskrimden güreşe, jimnastikten judoya kadar sporun her branşında faaliyet gösteren bu okullarımızdan geçtiğimiz yıl 2 milyon 745 bin evladımız istifade etmişti. Bu yıl spor okullarımızda 4 milyon 100 bin evladımızı sporla buluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz." dedi.

Gençlerimize yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkân sağlayacak bir müjdemiz de var...



81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. pic.twitter.com/NHCejJTfld REKLAM June 27, 2022

"18-25 YAŞ ARASI EVLATLARIMIZIN ÜCRETSİZ KONAKLAMALARINA AÇIK OLACAKTIR"

Gençlere bir diğer müjdelerinin de yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgili olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yine 81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin, ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayarak, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'ye çağrı: Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum

FOTOĞRAF 10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.<br><br> Geçtiğimiz günlerde Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulunduğu haberleri gelmişti.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, \"Elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken, diğer yandan da yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız.. 'BİR MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE'<br><br>Adana'da 2 yüksek kaliteli Petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar Dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı. EŞKİŞEHİR'DE 200 TON CEVHER İŞLEYECEK TESİS KURULACAK<br><br>Erdoğan, nadir elementlerin üretimleri konusunda yatırımların yapılacağını belirterek, \"Bu ürünlerin üretimi ve tedariğinde sorunlar çıkmıştır. Geçmişte türlü kampanyalarla, engellemelerle ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girme vaktinin geldiğine inanıyoruz... Eskişehir'de ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işletecek üretim tesisi kuruyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada 500 bin ton cevher işletmek. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakamından hayati öneme sahip bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz yerin altını ve üstünü arayacağız. Madenleri bulacağız ve insanımızın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz\" dedi. Daha önce gündeme gelen haberlerde ise Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulunduğu belirtilmişti. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi. Rezerv değeri bir milyar dolar: Adana'da iki kuyudan petrol fışkırıyor Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Adana'da petrol rezervi için müjdeyi verdi. Peki, Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? Adana'da bulunan petrolün kalitesi ne?



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FOTOĞRAF 15 Memur maaşlarının ödeme günleri Kurban Bayramı'na yaklaşırken merak konusu oldu. Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Her ayın 15'nde memur maaşları yatması nedeiyle bu sene memur maaşlarının bayram öncesi yatıp yatmayacağı araştırılıyor. Peki temmuz memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022? MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATAR MI?<br><br>Memur maaşlarının ödeme günleri ile ilgili ayrıntılar son dakika gelişmeleri merak konusu. Memurlar temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar. Zam oranı gözler için gözler 4 Temmuz tarihindeki enflasyon rakamlarına çevrildi. Diğer taraftan maaş ödeme gününden önce bayramın denk gelmesi nedeniyle ödeme tarihleri araştırılıyor. Memur maaşları her ayın 15'nde yatırılıyor. Kurban Bayramı öncesi yatıp yatmayacağı konusunda.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısından çıkan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan \"Temmuz ayı memur maaşlarının 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini belirtmek istiyorum\" dedi. TÜİK'in açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verisine göre emekli ve memura maaşlara zam yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, maaşlarında yüzde 40'a yakın artış olacağının sinyalini verdi. Yüzde 40'lık zam tahmini gerçekleşirse en düşük Memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşında bin liranın üstünde artış sağlanacak. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme şartları gereği ekstra yüzde 7'lik zamları da söz konusu oldu. MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?<br><br>2022 yılının birinci altı aylık döneminde en düşük memur maaşı 6 bin 429 lira idi yüzde 40'lık zam eklendiğinde 2 bin 571 lira bir fark getirme suretiyle en düşük memur maaşı ise 9 bin liraya yükselmiş olacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 2022 yılının birinci altı aylık döneminde 4 bin 289 lira iken bin 715 lira bir artışla 6 bin 4 liraya yükselmiş olacak. Bin 316 lira bir fark almak suretiyle en düşük işçi emeklisi 2000 yılı öncesi 4 bin 608 liraya yükselmiş olacak. Bağkurlularınsa en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira gelecek olan yüzde 40'lık zamla birlikte bu rakam bin lira ilaveyle 3 bin 500 liraya yükselmiş olacak. Memurların beklediği son dakika: Memur maaşları hangi gün ödenecek? Memur zammı ne zaman yatacak? sorusu son dakika açıklama ile yanıt buldu. Memur ve emeklilere temmuz ayında zam yapılacak. Bu zam oranı enflasyon farkı ve rakamlarına göre belirlenecek. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan zamlı memur maaşlarının bayram öncesi yatacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada zam oranı hakkında bilgi vermişti. Peki, memur emekli zammı ne kadar olacak? İşte temmuz ayı memur maaşı ödeme tarihi ve detaylar...



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FOTOĞRAF 11 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklama yaptı. <br><br> Kurban Bayramı tatili 9 gün olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak\" dedi.<br> 2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?<br><br>2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak. Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi<br><br>Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar<br><br>Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi<br><br>Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?<br><br>Bayramın birinci günü cumartesi gününe denk geliyor. Bayram dört gün boyunca devam edecek.Salı gününün bitişiyle bayramın sona erecek. Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlanıyor.<br><br> 2022 KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?<br><br>2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.<br><br> Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili uzadı Kurban Bayramı yaklaşırken, bayram tarihi ve tatilin kaç gün olacağı Google aramalarında yer almaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile birleşecek mi? Bütün bu soruların cevabını Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları... BiP'te paylaş

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