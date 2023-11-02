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LGBT lobisinin zorbalığına Ankara Barosu da katıldı: Genç avukata görülmemiş zulüm

Toplumun cinsiyetsizleştirilerek ailenin hedef alındığı ve belirli lobilerce fonlanan LGBT sapkınlığı dayatmasına Ankara Barosu da katıldı. LGBT ile ilgili konferans düzenleyeceğini duyuran baroya tepki gösteren Avukat Merve Ayvalı'nın başına gelmeyen kalmadı. Genç avukat baro tarafından tüm görevlerinden el çektirilip, hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:00 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Avukat Merve Ayvalı

Avukat Merve Ayvalı

Aile kurumunun altını adeta dinamitleyen ve cinsiyetsiz topluma kapı aralayarak neslin devamını sekteye uğratmayı amaçlayan LGBT lobisi her alanda tepki seslerine karşı zorbalık uygulamaya devam ediyor.

Son olarak LGBT lobisinin zorbalığına Ankara Barosu da dahil oldu.


LGBT etkinliğine tepki gösterdi başına gelmeyen kalmadı


Ankara Barosu tarafından 14 Haziran'da düzenlenen
"Güncel Gelişmeler Işığında Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBT+lar"
adlı konferansa sosyal medya hesabından tepki göstererek iptal edilmesini isteyen Avukat Merve Ayvalı, baro tarafından hakkında başlatılan disiplin soruşturması kapsamında tüm görevlerinden el çektirildi.


Ayvalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
"Ankara Barosu, LGBT ideolojisinin propagandacısı olmuş. Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak sessiz kalmıyorum, bu etkinlik iptal edilmeli"
diyerek tepkisini dile getirmişti.


Sosyal medyadan duyurdu


Ankara Barosu tarafından LGBT sapkınlığının etkinliğine tepki gösterdiği için hakkında soruşturma başlatılan Ayvalı'nın baro bünyesindeki tüm görevlerine de son verildi.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Ayvalı,
"LGBT etkinliğine tepki gösterdiğim için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındım. Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı"
dedi.





#LGBT
#Ankara Barosu
#Avukat
1 saat önce
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