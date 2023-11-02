LGBT lobisinin zorbalığına Ankara Barosu da katıldı: Genç avukata görülmemiş zulüm

Avukat Merve Ayvalı
Aile kurumunun altını adeta dinamitleyen ve cinsiyetsiz topluma kapı aralayarak neslin devamını sekteye uğratmayı amaçlayan LGBT lobisi her alanda tepki seslerine karşı zorbalık uygulamaya devam ediyor.
Son olarak LGBT lobisinin zorbalığına Ankara Barosu da dahil oldu.
LGBT etkinliğine tepki gösterdi başına gelmeyen kalmadı
Sosyal medyadan duyurdu
Ankara Barosu tarafından LGBT sapkınlığının etkinliğine tepki gösterdiği için hakkında soruşturma başlatılan Ayvalı'nın baro bünyesindeki tüm görevlerine de son verildi.