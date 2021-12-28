Gündem Maaşını sorduğu esnaftan beklediği yanıtı alamayan Akşenerin yüzü düştü 5 bin lira ile de zor geçinilir
UŞAK

Maaşını sorduğu esnaftan beklediği yanıtı alamayan Akşener'in yüzü düştü: 5 bin lira ile de zor geçinilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Uşak'ta bir aile tarafından işletilen markete girdi. Aile büyüğünün maaşını soran Akşener, "5 bin lira emekli maaşı alıyor" yanıtını alınca, ücretin iyi bir miktar olduğunu fakat bu parayla geçinmenin zor olduğunu söyledi. Sorulara devam eden Akşener'in, evde internet ve tablet olduğunu duyduğundaki yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Merkezi İHA
Maaşını sorduğu esnaftan beklediği yanıtı alamayan Meral Akşenerin yüzü düştü: 5 bin lira ile de zor geçinilir​
Akşener'in maddi durumunu sorduğu bakkal esnafı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak’a gelerek burada çeşitli temaslarda bulundu. Esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşların gelirlerini ve nasıl geçindiklerini sordu.

Eşme ilçesinde bir markete girerek esnaf ve ailesinin gelirlerini soran Akşener, aldığı cevap sonrasında şaşkına döndü.

"5 BİN LİRA İLE DE ZOR GEÇİNİLİR"

Esnafın babasının 5 bin TL maaş aldığını öğrenen Akşener, bu ücretle bile zor geçinileceğini ama maaşın iyi olduğunu söyledi.

YÜZ İFADESİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Sorulara devam eden Akşener, evde internet ve tablet olduğunu duyduğundaki yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Maaşını sorduğu esnaftan beklediği yanıtı alamayan Akşener'in yüzü düştü: 5 bin lira ile de zor geçinilir
OYNAT 00:37
Maaşını sorduğu esnaftan beklediği yanıtı alamayan Akşener'in yüzü düştü: 5 bin lira ile de zor geçinilir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Uşak'ta bir aile tarafından işletilen markete girdi. Aile büyüğünün maaşını soran Akşener, '5 bin lira emekli maaşı alıyor' yanıtını alınca, ücretin iyi bir miktar olduğunu fakat bu parayla geçinmenin zor olduğunu söyledi. Sorulara devam eden Akşener'in, evde internet ve tablet olduğunu duyduğundaki yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

"TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORSUNUZ" TEPKİSİ

Esnaf ziyaretlerin son bulmasıyla arabasına binmek üzere harekete geçen Akşener, bir vatandaşın protestosuyla karşılaştı.

HDP ile yaptıkları ittifakı, "Teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz" diyerek eleştiren bir vatandaş, gösterilen tepkilerin üzerine polis ekiplerince muhafaza edilmek üzere bir markete götürüldü.

Meral Akşener Siirt’te "Siz Kürdistan’a geldiniz" diyen esnafa tepkisiz kaldı
GÜNDEM
Meral Akşener Siirt’te "Siz Kürdistan’a geldiniz" diyen esnafa tepkisiz kaldı

İYİ Partililer Akşener'e soru soran vatandaşın üzerine yürüdü
OYNAT 00:45
İYİ Partililer Akşener'e soru soran vatandaşın üzerine yürüdü
Kent ziyaretlerinde sık sık gerginlik yaşanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez Siirt'e gitti. Burada Akşener'e soru soran bir vatandaş, İYİ Partililerin tepkisiyle karşılaştı. Akşener'in aracına binmesiyle vatandaşın üzerine yürüyen partililer, polis ekipleri tarafından durduruldu.
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