Maaşını sorduğu esnaftan beklediği yanıtı alamayan Akşener'in yüzü düştü: 5 bin lira ile de zor geçinilir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Uşak'ta bir aile tarafından işletilen markete girdi. Aile büyüğünün maaşını soran Akşener, "5 bin lira emekli maaşı alıyor" yanıtını alınca, ücretin iyi bir miktar olduğunu fakat bu parayla geçinmenin zor olduğunu söyledi. Sorulara devam eden Akşener'in, evde internet ve tablet olduğunu duyduğundaki yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.