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BARTIN

Maden faciasında hayatını kaybeden madencinin babası: Kelimeler boğazımda düğümleniyor

Bartın'da Amasra'da bulunan bir maden ocağında meydana gelen feci patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, "Şu anda kelimeler boğazımda düğümleniyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum." dedi.

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Haber Merkezi AA
​​​Maden faciasında hayatını kaybeden madencinin babası: Kelimeler boğazımda düğümleniyor
Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik

Maden ocağında 3 yıldır çalışan, Makaracı köyünden Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, gazetecilere, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Şu anda kelimeler boğazımda düğümleniyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum." diyen Özçelik, yaklaşık 20 yıldır bu tür olaylar yaşanmadığı için böyle bir şeyin aklından geçmediğini dile getirdi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, 'Şu anda kelimeler boğazımda düğümleniyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum.' dedi.

Maden ocağında 3 yıldır çalışan, Makaracı köyünden Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, yaklaşık 20 yıldır bu tür olaylar yaşanmadığı için böyle bir şeyin aklından geçmediğini dile getirdi.

Özçelik, madenlerde son teknolojilerle çalışıldığının her zaman söylendiğini aktararak, 'Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu.' ifadesini kullandı.

Oğlunun işini hiç aksatmadığını anlatan Özçelik, 'Ağabeyi Suriye'de askerde, yolda geliyor. O da çok istedi askere gitmeyi. Annesinin duasıyla kaldı burada. Annesi, 'Oğlum bize kim bakacak, ağabeyin gitti.' dedi. TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı. Hatta 'Oğlum askerlik borçlanmasını öde.' dedim ama o hala 'Ben askere gideceğim.' diyordu.' şeklinde konuştu.


"HİÇ AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Özçelik, madenlerde son teknolojilerle çalışıldığının her zaman söylendiğini aktararak, "Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu." ifadesini kullandı.

Oğlunun işini hiç aksatmadığını anlatan Özçelik, "Ağabeyi Suriye'de askerde, yolda geliyor. O da çok istedi askere gitmeyi. Annesinin duasıyla kaldı burada. Annesi, 'Oğlum bize kim bakacak, ağabeyin gitti.' dedi. TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı. Hatta 'Oğlum askerlik borçlanmasını öde.' dedim ama o hala 'Ben askere gideceğim.' diyordu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere maden faciasının yaşandığı Bartın'a gitti. Bölgede açıklamada bulunan Erdoğan, ''Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Özellikle ilk etapta bir karar daha aldık o da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer bakanlığımız Çalışma bakanlığımız 100, Aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız'' dedi.


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