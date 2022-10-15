Maden faciasında hayatını kaybeden madencinin babası: Kelimeler boğazımda düğümleniyor
Bartın'da Amasra'da bulunan bir maden ocağında meydana gelen feci patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, "Şu anda kelimeler boğazımda düğümleniyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum." dedi.
Özçelik, madenlerde son teknolojilerle çalışıldığının her zaman söylendiğini aktararak, "Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu." ifadesini kullandı.
Oğlunun işini hiç aksatmadığını anlatan Özçelik, "Ağabeyi Suriye'de askerde, yolda geliyor. O da çok istedi askere gitmeyi. Annesinin duasıyla kaldı burada. Annesi, 'Oğlum bize kim bakacak, ağabeyin gitti.' dedi. TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı. Hatta 'Oğlum askerlik borçlanmasını öde.' dedim ama o hala 'Ben askere gideceğim.' diyordu." şeklinde konuştu.