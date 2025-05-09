Mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olduğu şaibeli kurultaya yönelik soruşturma sürüyor. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38’inci Olağan Kurultayı'nda delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmıştı. Bu kapsamda başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu “mağdur” sıfatıyla ifadeye çağırdı. Ancak ifadeye gitmeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında "CHP'nin mahkeme koridorlarında tartışılmasını üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce de davet edildim, gitmedim. Bu davete de icabet etmeyeceğim" dedi.