Mansur Yavaş'ın desteği kesmesinin ardından Kahramankazan Belediyesi harekete geçti: Çiftçilere 350 ton tohum hibesi

550 çiftçiye 350 ton arpa ve buğday tohumu desteği için Bocce Sahası için ayrılan alanda düzenlenen törene çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

‘KASAMIZDAKİ BÜTÜN PARA SİZE FEDA OLSUN’

Törene AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende çiftçilere hitaben konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Büyükşehir Bütçesinin Kahramankazan Belediyesinin bütçesinin 66 katı büyüklüğünde olduğunu hatırlatarak “Sayın il başkanımız da bir çağrı yaptı tüm belediye başkanı arkadaşlarımıza. ‘Herkes vatandaşı için taşın altına elini koyacak’ dedi. Biz de hemen il başkanımızın çağrısına icabet ettik. ‘Tabi ki başımız gözümüz üstüne’ dedik. Çünkü biz şunu biliyoruz değerli kardeşlerim. Kahramankazan Belediyesi’nin kasasında bir kuruş varsa, bu kuruşun, bu paranın gerçek sahibi belediye başkanları değil, sizsiniz. Kasamızdaki bütün para size feda olsun. " dedi

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‘TÜRKİYE’DE İLKLERİN BELEDİYESİYİZ’

Başkan Oğuz, "Büyükşehir’de bu işleri organize eden arkadaşlar, ‘ilçe belediyelerinin aklı yeni mi yerine geldi’ diyorlar. Bakın Türkiye’de bir ilki yaptık. Kazan BelNet’i kurduk. Bugün 5 bin tane abonesi var. Türkiye’de Türkiye’de internet erişim ve altyapı lisansına sahip tek belediyeyiz. Kahramankazan’da 26 tane köyümüzün internetini biz veriyoruz. Sonra ‘üreten belediyecilik’ diyoruz biz. KazanBelBeton’u kurduk. Ve bugün KazanBelBeton bütün iş hacmiyle birlikte 100 milyonluk bir şirkettir. Borçlanmadık, kredi kullanmadık. Kendi öz kaynaklarımızla kurduk değerli kardeşlerim. Cumhuriyet Halk Partisi 2006-2007 senesinde üniversite öğrencilerinin belediye bütçesinden burs almasını mahkemeye taşıdı. Mahkeme de bir karar verdi, saygımız var. Kahramankazan Belediyesi olarak biz dün itibariyle tam 632 öğrencimize burs verdik. Göreve geldiğimizden bu yana veriyoruz. 5 milyon fidenin üstüne 500 bin de ata tohumlarımızı dağıttık. Sonra Ukrayna ve Rusya savaşı gündeme gelince kırsal kalkınmadaki arkadaşlarımız dedi ki; Ziraat Odası başkanımız da sağ olsun getirdi projeyi, ‘ay çekirdeği hibesi verelim’ dediler. Hemen harekete geçtik ve 8 bin dönüm araziye yağlık ay çekirdeği hibesi verdik. Çiftçimize ilk mazot desteğini biz verdik. " ifadelerini kullandı.

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‘BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇİFTÇİYİ, VATANDAŞI YARI YOLDA BIRAKTI’

‘Ankara’da ASKİ’nin faturalarında yüzde 50 indirime gidilsin’ dediklerini, Meclis’te de bunun ‘evet’ oyunu verdiklerini kaydeden Başkan Oğuz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Daha ellerimiz aşağıya inmeden ASKİ herkese mesaj atmış. ‘Sosyal yardımları ASKİ’ye yapılan su indirimi nedeniyle veremeyeceğiz’ diye. Yahu aceleniz ne, daha elimiz yukarıdan aşağıya inmedi. Daha bu ayki ASKİ tahakkukları gerçekleşmedi. ASKİ’nin şu an Ekim ayında hiçbir gelir kaybı yoktur değerli kardeşlerim. Bunu lütfen İller Bankası’ndan bu ay belediyelere gelen payı yüzde 60 artmıştır. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 milyar aylık iller bankasından merkezi hükümet ödeneği alıyorsa, bu ödenek 1 milyar 600 milyon olarak bu ay hesaplarına yatmıştır. Şimdi soruyorum; Diyorum ki tarımsal hibeleri vermediniz, çiftçiyi yarı yolda bıraktınız. Sosyal yardımları vermediniz, vatandaşı yarı yolda bıraktınız. Kasanıza giren bu kadar parayı ne yaptınız? İşte biz kasamızdaki her kuruşu vatandaşımızla paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz. Belediyenin gerçek sahibi sizsiniz. Belediyenin kasasındaki her kuruşun sahibi sizsiniz ve bizim sizinle kader birliğimiz var değerli kardeşlerim. Bir dilim ekmeğimizi sizinle paylaşmak bizim için onurdur, şereftir. Allah’a hamd ediyorum, bizlere yeni bir hayır kapısı, hizmet kapısı açtığı için.”

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‘MANSUR YAVAŞ’a TEŞEKKÜR ETTİ

Mansur Bey’e de teşekkür ettiğini belirten Serhat Oğuz, geçen hafta Büyükşehir’in herkese attığı cep telefonu mesajını hatırlatarak “İlçelerde belediye başkanlarının da adını vererek, Kazan’daki çiftçilerimize de mesaj gelmiş. ‘Sayın Serhat Oğuz bu destekleri vereceğini söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz’ Sayın Mansur Yavaş ben de size çok teşekkür ediyorum. İlçemde çözümün adresini çiftçilerime gösterdiğin için. Sizleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmıyoruz değerli kardeşlerim. Gücümüz neye yetiyorsa, sonuna kadar yanınızdayız. Bugün ne yaptık. Bakın 550 kardeşime arpa ve buğday desteği veriyoruz” diye konuştu.

GÜNDEM Yavaş'ın su faturasını bahane ederek sırtını döndüğü vatandaşa AK Parti'li belediyeler sahip çıktı