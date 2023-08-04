Mardin'de dokuz köy özel güvenlik bölgesi ilan edildi Valilik uyardı: Can ve mal güvenliği bakımından izinsiz girmek yasak

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.