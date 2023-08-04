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Mardin'de dokuz köy özel güvenlik bölgesi ilan edildi Valilik uyardı: Can ve mal güvenliği bakımından izinsiz girmek yasak

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesine bağlı Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin, Derik mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 4 Ağustos-18 Ağustos arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

20:47 . 4/08/2023 Cuma
AA
Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin, Derik mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 4 Ağustos-18 Ağustos arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Bu tarihler arasında, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu aktarılan açıklamada, "Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." denildi.



#mardin
#Nusaybin ilçesi
#özel güvenlik bölgesi
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