Meclis’i boş bırakmayın: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan milletvekillerine seslendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif gündeme geldi. Erdoğan'ın "Anayasa değişikliğini Meclis grubumuza getireceğiz. Önümüzdeki günlerde sunacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Erdoğan toplantıda milletvekillerine Meclis'e katılmaları konusunda da uyarıda bulundu. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, "Bütçeye daha aktif katılım sağlayın komisyon üyesi olmayan arkadaşlarımız da katılsın. Genel Kurul'a da aktif olarak katılın. Yoklamalara riayet edin. Orayı boş bırakmayın" dedi.

MUHALEFET DAĞINIK

Erdoğan'ın "2023 analizi ve planlamamızı yapacağız. Bu seçimler bir kader seçimi. Muhalefetin dağınık olması rehavete kapılmamızı gerektirmiyor. Meclis, komisyon, genel kurul ve anayasa çalışmaları seçime kadar devam ediyor. Grup yönetimi ve genel merkezle sürekli temas halinde olun" diye konuştuğu öğrenildi.

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NEBATİ’YE TALİMAT

Edinilen bilgilere göre, toplantıda milletvekilleri kendi illerindeki sorunlardan bahsetti. Milletvekilleri Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Togg ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi. Baraj yatırımları, sulama projeleri ile ilgili sorunlardan bahsedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle sulama projelerine önem verilmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ödenek ve krediler konusunda kamu bankalarının yardımcı olması talimatını vererek "Bu işi hızlandırın, fazla sorun çıkarmayın" dedi. Bu arada AK Parti başörtüsü düzenlemesi dün MHP ile paylaştı.