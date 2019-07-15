Gündem Mehmet Emin Maşalı İstanbul Müftüsü oldu
İSTANBUL

Mehmet Emin Maşalı İstanbul Müftüsü oldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi. Maşalı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesiydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Mehmet Emin Maraşlı görevlendirildi
Prof. Dr. Mehmet Emin Maraşlı görevlendirildi

İstanbul İl Müftülüğü'ne Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararnamede şu ifadeler yer aldı.

  • "Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI görevlendirilmiştir."

Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı Kimdir?

1967 yılında Boyabat’ta doğdu. 1986’da Boyabat İmam Hatip Lisesi’nden, 1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (1996), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora (2003) eğitimini tamamladı.

2011’de doçent, 2016'da Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Maşalı’nın kıraat ve tefsir alanlarında araştırmaları bulunmakta olup eserleri şunlardır: Kur’an’ın Metin Yapısı: Mushaf Tarihi ve İmlâsı, Kaffâl eş-Şâşî ve Kur’an-Yorum Anlayışı, Kur’an’ın Anlaşılmasında Gâî (Teleolojik) Yorum: Geçmişten Günümüze Bir Tahlil Denemesi.

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