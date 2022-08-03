FETÖ'nün prensi Mehmet Gündem Yunanistan'a kaçarken yakalandı ​

Edirne'den yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20 örgüt üyesi daha yakalandı.

16'sı FETÖ, 2'si PKK, 1'i MLKP, 1'i de DHKP-C üyesi olan olan zanlılardan 2 FETÖ üyesinin arandığı birçoğunun da dosyasının istinaf da onama beklediği öğrenildi.

Yakalanan FETÖ üyeleri arasında örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile geçirdiği 11 günü kitaplaştıran FETÖ üyesi gazeteci Mehmet Gündem ve eşi Mine Gündem de yer alıyor. Yurtdışı yasağı olan Mehmet Gündem'in Edirne'nin Enez İlçesinde gece pusu kuran Jandarma tarafından yakalanarak kaçış planı suya düştü. Gündem, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FETÖ'NÜN KALEMİ JANDARMA PUSUSUNA DÜŞTÜ

Edirne'nin Enez İlçesinde Jandarma ekipleri gece yurtdışına yasadışı yollarla 6 kişinin firar edeceği bilgisine ulaştı. Yeni Mahalle bölgesinde pusuya yatan Jandarma ekipleri, Yunanistan'a kaçmak için gece 01.30 sıralarında yola çıkan 1'i kadın 7 kişiyi operasyonla yakaladı. Aralarında bir avukatın da bulunduğu şüpheliler arasından FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyesi Mehmet Gündem ve FETÖ şüphelisi eşi Mine Gündem de çıktı. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mehmet Gündem'in hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi. Bir süre cezaevinde kalan Gündem'in aldığı ceza dosyasının istinafta olduğu bu nedenle yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçış planı yaptığı öne sürüldü. Yakalanan Gündem tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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FETÖ LİDERİ GÜLEN'İN KİTABINI YAZDI

Mehmet Gündem, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de olduğu birçok siyasetçinin biyografisini kaleme almıştı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile geçirdiği 11 günü de kitaplaştıran Gündem, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapatılan Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nın yönetici, üye ve çalışanlarına yönelik soruşturması kapsamında, 1 Kasım 2017'de gözaltına alınmıştı.

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