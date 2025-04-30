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Mersin Büyükşehir Belediyesi kazı çalışması yaptığı yollara asfaltlama yapmayarak mahalleyi toz içinde bıraktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi kazı çalışması yaptığı yollara asfaltlama yapmayarak mahalleyi toz içinde bıraktı

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
14:4330/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mersin Tece'deki Deniz Mahallesi'ndeki kazı çalışmaları sonrası asfaltlama yapılmadı
Mersin Tece'deki Deniz Mahallesi'ndeki kazı çalışmaları sonrası asfaltlama yapılmadı

Mersin'in Tece Deniz mahallesinde CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kazı çalışmaları sonrasında kazılan alanlarda asfaltlama yapılmadı. Vatandaşlar aşırı tozdan dolayı zorluk çekerken açık kalan çukurlar araçlar ve vatandaşlar için risk oluşturuyor.

Mersin'ideki Tece Deniz mahallesinde CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan su hattı çalışmaları olduğu iddia edilen kazı çalışmaları sonrasında kazılan alanlarda asfaltlama çalışması yapılmadı. Vatandaşlar aşırı tozdan dolayı zorluk çekerken oluşan çukurlar araçlar ve vatandaşlar için risk oluşturuyor.

Mahalle sakinleri oluşan tozlu ortamdan dolayı sokakta yürümekte güçlük çekerken "araçlarımız ve balkonlarımız defalarca yıkanmasına rağmen toz içerisinde kalıyor" siteminde bulundu.

Belediyenin çözümü mağduriyeti arttırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşların şikayetçi olduğu çukurlarla ve tozlu yollarla bulunan Deniz Mahallesi'nde çözümü yolu arasözlerle sulamakta buldu. Fakat bu sefer tozlu yollar çamurlu yollara dönüşünce vatandaşların şikayetine yeni bir boyut kazandırılmış oldu. Mahalle sakinleri yapılan çalışma sonrası tamamlanmadan ve asfaltlama çalışması yapılmadan bırakılan yolun tamamlanmasını istiyor.



#Mersin
#Tece
#Mersin Büyükşehir Belediyesi
#Deniz mahallesi
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