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Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 13 ile sarı kodlu uyarı! Bazı bölgelerde kar bekleniyor

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 13 ile sarı kodlu uyarı! Bazı bölgelerde kar bekleniyor

Halil Akkoç
08:5217/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Meteorolojiden bazı ille kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı ille kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 13 ile de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıklar 12 dereceye kadar azalacak

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede 6 ila 12 derece azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

13 ile sarı kodlu uyarı

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:
Ağrı, Artvin, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Iğdır, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Van

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir:
Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İstanbul:
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Ankara:
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15 derece
İzmir:
Parçalı ve az bulutlu 23 derece
Adana:
Parçalı ve az bulutlu 28 derece
Antalya:
Parçalı ve az bulutlu 27 derece
Samsun:
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 18 derece
Trabzon:
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 19 derece
Erzurum:
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 12 derece
Diyarbakır:
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 20 derece
#Meteoroloji
#Hava durumu
#İstanbul

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