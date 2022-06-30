Meteorolojiden Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illere kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün hava sıcaklığında önemli bir değişik olmaması, sıcaklığın iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağışların öğleden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın merkez ve kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinde Kırıkkale çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyi ve Çorum ile Yozgat'ın batısında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile kıyı Ege'de kuzey yönünden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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