Gündem Meteorolojiden Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesindeki bazı illere kuvvetli yağış uyarısı
ANKARA

Meteorolojiden Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illere kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara, Kayseri, Çorum, Yozgat için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı! ​Ankara, Kayseri, Yozgat hava durumu
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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün hava sıcaklığında önemli bir değişik olmaması, sıcaklığın iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağışların öğleden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın merkez ve kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinde Kırıkkale çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyi ve Çorum ile Yozgat'ın batısında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile kıyı Ege'de kuzey yönünden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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